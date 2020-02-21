Коли ти в бізнесі, Нові Санжари у тебе кожного дня. Приклади? Легко:

1. Я: "Збудуємо в Білій Церкві самий сучасний фармацевтичний завод, проект компанії Linde Німеччина, екологічна експертиза, обладнання провідних італійських виробників, місто отримає 100 мільйонів гривень податків на рік, п’ятсот людей отримає гарну роботу".

"Ні. Ми проти. Нам не потрібна ваша хімія. Не потрібно у нас тут заробляти. Їдьте звідси".

Нікуди я не поїду Біла Церква і моє рідне місто!

2. Я: "На замковій горі збудуємо Храм. Цей Храм дав назву нашій Білій Церкві. Його фундамент заклав Ярослав Мудрий. Розкопки проведені, ми все профінансуємо самі".

"Ні. Ми проти. Тут буде Капище, бо воно тут було до Ярослава. Ні. Тут не буде Капища, тут буде Греко-католицький Храм. Ми проти. Хай нічого не буду".

Буде Храм! Я дав слово, на розкопках в 1985 році у 10 річному віці. Тихо. Собі дав слово.

3. Я: "Збудуємо льодовий каток, біля тролейбусної лінії, щоб дітям зручно було"

"Ні. Ми проти, навіщо нам той каток, платити електроенергію за заморозку льоду. Ви збудуйте нам лікарню. Ні. Нам потрібно закрити горілчаний кіоск".

Буде льодовий стадіон, я в дитинстві мріяв про це!

4. Я: "Горить склад пакувальних матеріалів на Біофармі. Пожежа локалізована. Люди в безпеці. Все під страховим захистом. Ми все відбудуємо".

"Ми проти. Закрити той завод"

Відбудуємо! А потім збудуємо новий! Там же.

5. Я: " Обшуки на Трібо, це шантаж. Нікому я ніякі долі віддавати не буду. Я розбудовував завод не для прокурорів. Працюють найкращі юристи. Мій колектив все розуміє і підтримує мене".

"Ні. Потрібно забрати завод у Єфименко. Як так у нього все працює".

6. Я: "В Україні 250 тисяч ВІЛ інфікованих, 5 мільйонів людей можливо інфіковані гепатитом С. Збудуємо нові, сучасні плазмоцентри, обладнаємо аналізаторами на ІХЛА та ПЦР, збудуємо завод, вирішимо проблемо"

"Ні. Ми проти. Потрібно, щоб було як позавчора. Ми зберегли службу. Ми..."

Нові Санжари - це і є Україна. Впевнений, щоб автобус прямував до іншого населеного пункту, реакція була б подібною.

Я люблю Україну такою, яка вона є. Одна порада для молоді, прокидайтесь, та біжіть, але не на майдан, біжіть реєструвати свою компанію, робіть бізнес, станьте заможними і зробіть гідним життя своїх батьків та своєї родини.

Ми ще будемо пишатись тобою, Україно!

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