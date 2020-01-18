Коли правильніше купатися на Водохреще: названо час

Купатися в ополонці на Водохреще слід після вечірньої служби 18 січня або ж в ніч з 18 на 19 січня. Також робити це можна вранці або вдень 19 січня.

Втім, як повідомили "Факти", в цьому святі головне не купання в крижаній воді, а усвідомлення того, що цього дня в ріці Йордан був хрещений Ісус Христос (щоб подивитися інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

Тому дуже важливо увечері 18 січня та вранці наступного дня відвідати службу в храмі, сповідатися, причаститися і взяти свяченої води. Вважається, що вода, набрана на це свято, – порятунок від хвороб. Зберігати її можна цілий рік і навіть більше.

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Ополонки, в яких люди купаються на Водохреще, завжди освячуються. Традиційно у воду занурюються з головою тричі, вимовляючи "В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа".

Характерно, що купатися слід у сорочках, а не купальниках, щоб не оголюватися напоказ, як це робить багато людей.

Інфорграфіка про Водохреще Факти

OBOZREVATEL докладно дізнався, як правильно святити воду на Водохреще, зберігати її та використовувати.

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