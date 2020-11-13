Коли ми отримаємо вакцину від COVID-19, вона може вже не знадобитися, – інфекціоніст

Коли створять ефективну вакцину від COVID-19 і вона дійде до України, в ній вже може не виявитися необхідності.

Про це заявила завідувачка кафедрою епідеміології ЛНМУ Наталія Виноградова в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 13 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами епідеміологині, коронавірус, з яким зараз бореться людство, є РНК-містким, тобто високомутабельним, що створює труднощі для створення ефективної вакцини.

"Ми не змогли зробити вакцину від ВІЛ-інфекції, хоча їх розробляли, і було 83 варіанти. Робили вакцину проти гепатиту С, і теж не зробили", – нагадала Виноградова.

За її словами, вірус дуже швидко змінює різні модифікації.

"Цей вірус дуже швидко набуває різних варіації в протективний ділянках, які відповідають за імунну відповідь. І немає гарантій, що та вакцина, на яку ми так з вами чекаємо, на той час, коли вона прийде, буде нам потрібна", – зазначила експертка.

Також вона повідомила, що людство на порозі зустрічі з третім вірусом.

"Спочатку SARS-CoV-2, потім з шістьма мутаціями прийшов до нас іспанський варіант. І тепер на порозі у нас вірус норок. Тобто нам треба вже три вакцини. А ми поки робимо першу", – сказала епідеміологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 листопада американська компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech заявили про завершення третьої стадії клінічних випробувань вакцини від коронавірусу, яка нібито показала ефективність у 90% випадках.

Голова фармацевтичного гіганта Альберт Бурла анонсував, що препарат стане безкоштовним для всіх мешканців США, і висловив сподівання, що решта країн вчинять так само.