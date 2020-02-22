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22 лютого • оновлено в 06:04
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/ Суспільство

Коксохімзавод у Донецьку пограбували і зруйнували

2.4т
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Жителі тимчасово непідконтрольного українському уряду Донецька показали останки Донецького коксохімзаводу, який знаходиться на Азотному.

Фото опублікували на сторінці hochu_domoy.ua в Twitter. На знімках видно масштабні руйнування – від підприємства залишилися тільки остови. За словами донеччан, і до війни на Донбасі завод був у занепаді, однак в останні роки те, що від нього залишалося, було розкрадено.

"Сюди в 2014 році прийшов русскій мір", – сказано в повідомленні.

hochu_domoy.ua / Twitter

hochu_domoy.ua / Twitter

Користувачі під постом відзначають, що так буде з усім, до кого дотягнеться Путін.

"І так буде з кожним, до кого дотягнеться Путін!", "Народна республіка" процвітає – залізні ворота нікому не потрібні!","Спочатку розруха в головах, а тепер он воно що!", – пишуть користувачі.

"Сюди прийшов русскій мір!" У мережі показали, що залишилося від Донецького коксохімзаводу
"Сюди прийшов русскій мір!" У мережі показали, що залишилося від Донецького коксохімзаводу
"Сюди прийшов русскій мір!" У мережі показали, що залишилося від Донецького коксохімзаводу
"Сюди прийшов русскій мір!" У мережі показали, що залишилося від Донецького коксохімзаводу

Як писав OBOZREVATEL, недавно ватажок батальйону "Схід" терористичної "ДНР" Олександр Ходаковський видав зізнання про те, як ополченці нібито врятували від фашистів готель "Прага" в Донецьку.

Там раніше жив батальйон Захара Прілепіна, який, за його словами, повністю розгромив і пограбував будинок.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Донецьк
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Юг Руси
Юг Руси
Питары, а в сети не показали Донецкий аэропорт? Раздолбленный питаргами! И вы, tвари, смеётесь
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-от сюда украинский мир и не уходил
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тимчук нина
тимчук нина
Слышала , что на Донбассе некоторые заводы вывезли, что-то закрыли, что-то распилили на металлом, Жители претензии к России имеют?Все таки обещали рассвет и процветание, может на месте устаревшего возвели, что-то современное, хотя и на других отжатых территориях такая же картина, даже там где нет "хунты" и не стреляют-.
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