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"Коханий – ідеолог "ЛНР": Соколова поділилася особистою драмою

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Українська журналістка Яніна Соколова розповіла, що її колишній коханий зараз є ідеологом "русского міра" в терористичній "ЛНР".

Більш того сама вона багато років тому також могла виїхати з ним на постійне місце проживання в Москву. Несподіване зізнання відома телеведуча зробила в інтерв'ю "24 каналу" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я свято впевнена, що ми – це наше оточення. Я не знаю, як би склалася моя доля і ким би я була зараз, якби я вийшла заміж за чоловіка, який зараз є ідеологом "русского міра", москвичем, росіянином в "ЛНР", – розповіла вона.

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Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

"Коли я побачила ці фотографії, де мій колись коханий, колись друг, з яким ми були завжди на одній хвилі, раптом є ідеологом в "ЛНР", москвичем, якого пафосно привезли туди разом з іншими політтехнологами російськими, яких там дуже багато, то я зрозуміла, що це небо навмисне мені направило зараз це фото і цей сигнал, щоб я зрозуміла, як я правильно вчинила, не пішовши на рішення переїхати в Москву. А тоді була така перспектива", – зізнається журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова закликала українців підтримувати рідну мову і навела приклад зі свого життя. Вона зізналася, що українізувала все своє найближче оточення, за що відчуває гордість.

Також журналістка виступила з проникливою промовою про українську мову. Вона зазначила, що перш за все, сприймає її як запоруку безпеки рідної країни і мову, яка супроводжує кожну сферу її життя.

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Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Крым Андрей
Крым Андрей
Какой же счастливчик тот мужик! Вот бы такую тварь да в жены... стал бы философом похлеще Аристотеля.
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Повезло бывшему . Всю жизнь бы из за неё отгребал
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Serov Oleg
Serov Oleg
хто тот мощный мужик?
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