Кого не торкнеться карантин в Україні: Кабмін дав роз'яснення

Карантин в Україні через загрозу поширення коронавірусу не буде стосуватися Верховної Ради, а також органів місцевого самоврядування.

Про це на брифінгу 11 березня по підсумками засідання уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він підкреслив, що карантин поширюється на дитячі, середні та вищі навчальні заклади, а також передбачає заборону культурних, спортивних та інших масових заходів до 200 осіб. Що стосується стихійних масових зібрань, то, за словами прем'єр-міністра, їх проведення буде на совісті та під відповідальністю тих, хто вирішить у них брати участь.

"Крім заходів крайньої державної необхідності: наприклад, засідання Верховної Ради, обласних рад. Тобто, тих органів, які ухвалюють державні рішення в умовах, в тому числі, протидії поширенню коронавірусу", – сказав Шмигаль.

Карантин в Україні "Корреспондент"

Також прем'єр-міністр додав, що держава виділила 100 млн грн для закупівлі засобів індивідуального захисту. Вони будуть доставлені в ті організації, співробітники яких мають ризик заразитися інфекцією. Крім того, частина цих коштів піде на поповнення тримісячного запасу масок, костюмів і рукавичок.

Шмигаль акцентував увагу і на том, що в Україні вводиться заборона на експорт засобів захисту. За його словами, підприємствам, що випускають таку продукцію, це компенсують державним замовленням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні через загрозу епідемії коронавірусу. Він буде діяти з 12 березня по 3 квітня.

А у Верховній Раді у зв'язку з поширенням інфекції в світі скасували закордонні відрядження народних депутатів і передбачили низку профілактичних заходів.

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