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"Клоуни, не ганьбіться!" Екс-ватажок "ДНР" підняв на сміх терористів через "ополченочку"

218.6тЧитати матеріал російською

У "Народній міліції ДНР" опублікували офіційний коментар щодо переходу командира Світлани Дрюк на сторону України й нарвалися на глузування в мережі.

Терористи запевнили, що жінку викрали й завербували, погрожуючи її дітям. У відповідь на це екс-ватажок "ДНР" Ігор Безлер розніс спроби бойовиків виправдатися.

"Ворогові вдалося викрасти Дрюк Світлану, яка на початку року була звільнена з лав "НМ ДНР" за власним бажанням, у зв'язку з погіршенням здоров'я. Світлана в 2014-2018 роках брала активну участь у бойових діях зі знищення противника, за що неодноразово заохочувалася командуванням частини. За успішну проведену операцію нагороджена медаллю "За військову доблесть", – йдеться в заяві.

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Світлана Дрюк

Світлана Дрюк

ТСН

Після цього, запевнили в "ДНР", Дрюк поїхала в Молдову провідати родичів і там її нібито захопили співробітники СБУ, які тиснуть на жінку через дітей. "Світлана, перш за все, мати, і в цих умовах варто очікувати будь-яких заяв, навіть найбезглуздіших, які їй нав'яжуть", – вибухнули терористи.

Безлер у всіх фарбах прокоментував заяву.

"Це називається: "Обіср*тися і гордо марширувати з повними штанами лайна", крім того, розповідаючи, що від них не смердить, а йде легкий аромат "шанелі". Клоуни, йдіть краще д*пу помийте, штани виперіть і не ганьбіться ще більше. П**діти про "сині бочки" у вас краще виходить", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Ігор Безлер

Ігор Безлер

112 Україна

Безлер підняв на сміх "ополченочку" терористів

Користувачі в коментарях приєдналися до обговорення безглуздої промови терористів. Реакцією поділився в Twitter блогер Necro Mancer.

"Топлять, намагаючись виправдати", "Замість того, щоб визнати, що лохонулися, стверджують, що її викрало "підступне" керівництво СБУ", "Грамотно з'їхали", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-ватажок "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) прокоментував перехід на сторону України колишньої терористки "ДНР".

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Ігор Безлер (Бєс)
Місце
Україна
Теги
Новини ДНРДНР
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Vakulov Serr
Vakulov Serr
история конечно мутная,да и что могут еще рассказать некромансер и его почитатели
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Kogan Viktoria
Kogan Viktoria
Vakulov Serr, ну ты-то здесь для контроля, разумеется
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
безлеру нужно дать автомат, обвешать гранатами и поставить цель - очистить ряды мгб дыры от предателей и изменников ватной "родины", предоставить право ликвидировать на месте без суда и следствия - это будет благое дело. Сколько ватно-скрепной мрази он перестреляет, пока его самого не замочат.
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Fox Allen
Fox Allen
Васильичь Козимир, правда тут одна - ты очередной ватноголовый недоумок из новой коллекции гидроцефалов которые гастролируют на ОБОЗе.
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