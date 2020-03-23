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23 березня • оновлено в 16:47
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Клініка Eurolab приховала позитивні тести на коронавірус

6.6т
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Приватна клініка Eurolab відомого бізнесмена Андрія Пальчевського приховала від санітарних служб інформацію щонайменше про 4 позитивні результати тестів на коронавірус.

Як повідомляють джерела OBOZREVATEL у правоохоронних органах, їх здали четверо українців після нещодавних відвідин Куршевеля.

За даними нашого співрозмовника, станом на 23 березня, троє з чотирьох пацієнтів знаходяться в реанімаційному відділенні Олександрівської лікарні, їх життєдіяльність підтримується апаратами штучного дихання.

Клініка Eurolab приховала позитивні тести на коронавірус

Клініка Eurolab приховала позитивні тести на коронавірус

"Формально, тести відправили на повторне дослідження до Німеччини, і вони там дали очікувано позитивний результат. Щоправда, німці відправили відповідь не лише до Eurolab, але й санітарним службам нашої держави. Тому тепер до Пальчевського багато запитань, адже ці всі селебрітіс, вони публічні і не бідні люди, у них охоронці, водії, прислуга, діти, і поки Eurolab протягом 4-х днів приховував дані тестів, чимало людей заражались. Тепер треба перевіряти десятки людей", –зазначили співрозмовники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше приватна клініка Eurolab заявила, що має в наявності експрес-тести для виявлення коронавірусу COVID-19. Вони виявилися дуже дорогими, що вкрай обурило українців.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Lux Alex
Lux Alex
А как красиво выступал. Как ораторствовал. А оказался простым отморозком.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Мелочь на фоне скрытия масштабов так называемой Украиной.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
конфискация имущества в пользу государства!
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