Приватна клініка Eurolab відомого бізнесмена Андрія Пальчевського приховала від санітарних служб інформацію щонайменше про 4 позитивні результати тестів на коронавірус.

Як повідомляють джерела OBOZREVATEL у правоохоронних органах, їх здали четверо українців після нещодавних відвідин Куршевеля.

За даними нашого співрозмовника, станом на 23 березня, троє з чотирьох пацієнтів знаходяться в реанімаційному відділенні Олександрівської лікарні, їх життєдіяльність підтримується апаратами штучного дихання.

Клініка Eurolab приховала позитивні тести на коронавірус

"Формально, тести відправили на повторне дослідження до Німеччини, і вони там дали очікувано позитивний результат. Щоправда, німці відправили відповідь не лише до Eurolab, але й санітарним службам нашої держави. Тому тепер до Пальчевського багато запитань, адже ці всі селебрітіс, вони публічні і не бідні люди, у них охоронці, водії, прислуга, діти, і поки Eurolab протягом 4-х днів приховував дані тестів, чимало людей заражались. Тепер треба перевіряти десятки людей", –зазначили співрозмовники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше приватна клініка Eurolab заявила, що має в наявності експрес-тести для виявлення коронавірусу COVID-19. Вони виявилися дуже дорогими, що вкрай обурило українців.

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