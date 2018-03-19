"Кліматична зброя Трампа": на Донбасі випав різнокольоровий сніг

На окупованій частині Донбасу випав сніг дивного відтінку.
Про те, що в Луганську помітили помаранчевий сніг сказано в повідомленні користувачів Twitter.
Крім того, кремовий відтінок опадів побачили в Горлівці Донецької області, рудуватий - в Селідово, жовтий - в Перевальську Луганської області.
У коментарях зазначають, що і в Запоріжжі схожа ситуація.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше в російському Санкт-Петербурзі випав незвичайний сніг синього кольору недалеко від хіміко-фармацевтичного заводу.
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