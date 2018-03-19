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"Кліматична зброя Трампа": на Донбасі випав різнокольоровий сніг

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На окупованій частині Донбасу випав сніг дивного відтінку.

Про те, що в Луганську помітили помаранчевий сніг сказано в повідомленні користувачів Twitter.

Крім того, кремовий відтінок опадів побачили в Горлівці Донецької області, рудуватий - в Селідово, жовтий - в Перевальську Луганської області.

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У коментарях зазначають, що і в Запоріжжі схожа ситуація.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в російському Санкт-Петербурзі випав незвичайний сніг синього кольору недалеко від хіміко-фармацевтичного заводу.

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Теми
Погода в ДонецькуПрогноз погоди
Місце
УкраїнаЛуганськ
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