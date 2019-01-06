Кличко привітав українців з Різдвом: цього року воно особливе!

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців, які відзначають Різдво Христове за Юліанським календарем. Він зазначив, що цьогорічне Різдво – особливе для України!

Привітання Кличко оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, передає сайт мера.

"Друзі! З Різдвом Христовим! Цього року для України воно особливе. Українська православна церква отримала незалежність!", – підкреслив мер Києва.

Також він опублікував кілька фото та коротке відео з новорічного відпочинку з родиною.

"Час новорічно-різдвяних свят для мене – це можливість нарешті спокійно поспілкуватися з родиною (а вона в нас велика), активно відпочити, трохи "підзарядити батарейки". Дивлюся на фото: як час спливає швидко – вимахали дітки. Єгор вже вищий за Володю", – зауважив Віталій Кличко.