''Клепки не вистачає?'' Фаріон осоромилася постом про ''кіборгів''

Колишній народний депутат України від "Свободи", борець за українську мову Ірина Фаріон опублікувала недоречний гнівний пост про захисників донецького аеропорту.

Її не влаштувало те, що в народі Героїв назвали "кіборгами" за надзвичайну витривалість і нелюдське протистояння ворогу навіть у найбезвихідніших ситуаціях. Екс-парламентарій звинуватила українців в нездатності дати захисникам характеристику, яка відповідала б державній мові. Своїми міркуваннями вона поділилася на особистій сторінці у Facebook.

Ірина Фаріон Facebook Ірини Фаріон

"16 січня — День захисників донецького летовища. Не розумію, чи вже геть змаліли, що навіть нашу знакову військову операцію називаємо чужим словом-композитом "кіборги" (кібернетичні організми)? Для чого? Слів не вистачає чи клепки? Чи масовізм тупо заїдає?" — роздратовано висловилася Фаріон.

Крім того, вона назвала російськомовних військовослужбовців "москвомовними захисниками", які не можуть нічого захищати.

Ірина Фаріон Facebook Ірини Фаріон

Як повідомляв OBOZREVATEL:

захисник донецького аеропорту Назарій Чепко заявив, що причиною величезних жертв серед українських військових в Іловайському котлі стало те, що деякі командири віддавали накази російською мовою, а рації бійців прослуховувалися.

Письменниця Лариса Ніцой жорстко відповіла прихильникам думки про те, що російськомовні захисники України нібито виступають проти української мови. Вона зазначила, що такими твердженнями люблять маніпулювати тільки "тилові щурі".

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