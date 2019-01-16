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''Клепки не вистачає?'' Фаріон осоромилася постом про ''кіборгів''

2.3тЧитати матеріал російською

Колишній народний депутат України від "Свободи", борець за українську мову Ірина Фаріон опублікувала недоречний гнівний пост про захисників донецького аеропорту.

Її не влаштувало те, що в народі Героїв назвали "кіборгами" за надзвичайну витривалість і нелюдське протистояння ворогу навіть у найбезвихідніших ситуаціях. Екс-парламентарій звинуватила українців в нездатності дати захисникам характеристику, яка відповідала б державній мові. Своїми міркуваннями вона поділилася на особистій сторінці у Facebook.

Ірина Фаріон

Ірина Фаріон

Facebook Ірини Фаріон

"16 січня День захисників донецького летовища. Не розумію, чи вже геть змаліли, що навіть нашу знакову військову операцію називаємо чужим словом-композитом "кіборги" (кібернетичні організми)? Для чого? Слів не вистачає чи клепки? Чи масовізм тупо заїдає?" — роздратовано висловилася Фаріон.

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''Знімаєш мешти, даєш по писку'': Фаріон різко висловилася про російськомовних українців

Крім того, вона назвала російськомовних військовослужбовців "москвомовними захисниками", які не можуть нічого захищати.

Ірина Фаріон

Ірина Фаріон

Facebook Ірини Фаріон

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • захисник донецького аеропорту Назарій Чепко заявив, що причиною величезних жертв серед українських військових в Іловайському котлі стало те, що деякі командири віддавали накази російською мовою, а рації бійців прослуховувалися.

  • Письменниця Лариса Ніцой жорстко відповіла прихильникам думки про те, що російськомовні захисники України нібито виступають проти української мови. Вона зазначила, що такими твердженнями люблять маніпулювати тільки "тилові щурі".

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Теми
Бої за донецький аеропортМовний скандал
Особа
Ірина Фаріон
Місце
Україна
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Ш. Олег
Ш. Олег
Трималась - не стрималася, бодай би ви сказилися! Чи ви Москвi продалися, чи клепками змалiлися? Воякiв ображаєте словами чужомовними… Невже-таки страждаєте дефектами розмовними? Пiду я на летовище, залiзу у лiталище, вмощу в зручне сiдовище своє сухе сiдалище й порину до Канадчини - якщо пiньондзiв вистачить, а вам чиряк небачений нехай на дупi вискочить!
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Фарион,больная и тупая...на московии ей бы цены не было... Да и СБУ бы надо к ней внимательно присмотреться сотоварищи.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Насправді вона п'ята колона Кремля
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