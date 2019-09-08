Киянин убив себе флаконом від парфумів. Фото і відео 18+

У ніч на 8 вересня, у Києві, чоловік віком близько 30 років покінчив життя самогубством за допомогою флакона від парфумів. На тілі були порізи: один з них на шиї, а ще два – на руках.

Тіло було виявлено на вулиці Анни Ахматової, 1, неподалік від супермаркету Billa (Позняки). Про це повідомив "Інформатор".

Лежачого непритомним у калюжі крові чоловіка виявили випадкові перехожі, які близько шостої ранку викликали поліцію і швидку. Але медикам, що прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.

Киянин вбив себе флаконом від парфумів kiev.informator.ua

При чоловікові не було ні документів, ні телефону. А в 20-ти метрах від тіла знайшли величезну калюжу крові, а також сумку з особистими речами загиблого.

Крім того, серед речей була записка з ім'ям Світлана і номером телефону.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік сидів на лавочці біля четвертої ранку і періодично переміщався. Про це свідчать записи з камер відеоспостереження, розташованих неподалік.

Киянин вбив себе флаконом від парфумів kiev.informator.ua

Киянин вбив себе флаконом від парфумів kiev.informator.ua

Киянин вбив себе флаконом від парфумів kiev.informator.ua

Киянин вбив себе флаконом від парфумів kiev.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Київщині сталося два аналогічних самогубства. Передсмертних записок поруч з тілами загиблих не знайшли.

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