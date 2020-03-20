Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива вважає, що нинішній Україні не вистачає такої політичної особистості, як радянський диктатор Йосип Сталін.

Зокрема, людини, яка б за його прикладом, "навела порядок" у країні. Відповідним висловлюванням одіозний політик відзначився на своїй сторінці у Facebook.

"Як нам сьогодні не вистачає такої особистості, щоб навести лад у нашій країні!" – написав він, супроводивши пост фотографією радянського вождя із нібито його цитатою.

Ілля Кива

Водночас у коментарях деякі фанати "руского міра" підтримали нардепа за таку позицію, але інші різко його розкритикували.

Негативно висловилися щодо чергової скандальної заяви Киви й автори Telegram-каналу AllГолобуцький. Там наголосили, що народний депутат держави, яка, за різними даними, втратила від 15-ти до майже 50-ти мільйонів населення через дії СРСР та особисто Сталіна, нині захоплено цитує того ж диктатора й одночасно залишається парламентарієм.

Скріншот поста Киви Facebook/Ілля Кива

"Як політтехнолог розумію, що, крім цього, Кива зараз може хайпонути хіба що на вірусі – а це вже реально небезпечно, можна привернути увагу відповідних європейських структур, на які вже нарвалась "Раша Тудей". Ясно, що Киві треба залишатися в інфострічці за будь-яку ціну. А Сталін, виявляється, єдине, що може бути хайповішим за вірус", – ідеться в повідомленні.

Коментарі українців Facebook/Ілля Кива

Коментарі українців Facebook/Ілля Кива

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кива гнівно відреагував на заборону в Україні радянського свята 23 лютого і вирішив привітати з ним українців. Водночас одіозний політик нецензурно висловився на адресу закону про декомунізацію.

У мережі знайшовся пост за 2015 рік, який свідчить про те, що політик був затятим противником святкування 23 лютого.

Пізніше Ілля Кива, якого піймали за протестом проти святкування 23 лютого в Україні в минулому, відредагував старі публікації в соцмережі.

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