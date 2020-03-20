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21 березня • оновлено в 00:28
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Кива захотів повернути в Україну диктатора Сталіна і нарвався на критику

1.7т
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Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива вважає, що нинішній Україні не вистачає такої політичної особистості, як радянський диктатор Йосип Сталін.

Зокрема, людини, яка б за його прикладом, "навела порядок" у країні. Відповідним висловлюванням одіозний політик відзначився на своїй сторінці у Facebook.

"Як нам сьогодні не вистачає такої особистості, щоб навести лад у нашій країні!" – написав він, супроводивши пост фотографією радянського вождя із нібито його цитатою.

Ілля Кива

Ілля Кива

Водночас у коментарях деякі фанати "руского міра" підтримали нардепа за таку позицію, але інші різко його розкритикували.

Негативно висловилися щодо чергової скандальної заяви Киви й автори Telegram-каналу AllГолобуцький. Там наголосили, що народний депутат держави, яка, за різними даними, втратила від 15-ти до майже 50-ти мільйонів населення через дії СРСР та особисто Сталіна, нині захоплено цитує того ж диктатора й одночасно залишається парламентарієм.

Скріншот поста Киви

Скріншот поста Киви

Facebook/Ілля Кива

"Як політтехнолог розумію, що, крім цього, Кива зараз може хайпонути хіба що на вірусі – а це вже реально небезпечно, можна привернути увагу відповідних європейських структур, на які вже нарвалась "Раша Тудей". Ясно, що Киві треба залишатися в інфострічці за будь-яку ціну. А Сталін, виявляється, єдине, що може бути хайповішим за вірус", – ідеться в повідомленні.

Коментарі українців

Коментарі українців

Facebook/Ілля Кива

Коментарі українців

Коментарі українців

Facebook/Ілля Кива

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Автор
Марина Ліснічук
Особа
Ілля Кива
Місце
Україна
Теги
Декомунізация СРСР соцмережі скандали "Опозиційна платформа - За життя" депутат
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Гоша Злой
Гоша Злой
а откуда этот гонд...он вещает?
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Яцуляк Юрій
Яцуляк Юрій
Нехай їде в росію - там якраз править якась подоба сталіна.
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