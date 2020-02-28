Кіт, пес чи лисиця: в мережі посперечалися через дивну пухнасту тварину. Милі фото

Користувачів мережі підкорили, заразом викликавши серед них суперечки, милі фотографії маленького пухнастика, схожого одночасно на декількох тварин.

Так, одні побачили в ній кота, інші песика, а деякі навіть лисицю. Водночас знімки з дивним домашнім улюбленцем стали настільки популярні, що для нього створили спеціальну спільноту у Facebook, пише BoredPanda (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Познайомтеся з найбожевільнішим пухнастиком, який коли-небудь ходив по землі", – підписав фото юзер Reddit.

Мила пухнаста тварина зворушила мережу boredpanda.com

Користувачі були спантеличені, тому що на одних фото домашній улюбленець нагадував цуценя, а на інших – кошеня. Деякі взагалі заявили, що мордочка у пухнастика як у лисиці. Інші зазначали, що котопес схожий на героя мультфільму, ще хтось запевняв, мовляв, це просто "тварина-гібрид, яка стала результатом генної інженерії".

Мила пухнаста тварина зворушила мережу boredpanda.com

"Ахахах, ці емоції просто неймовірно смішні!", "Вау, він виглядає так, немов хтось змішав собаку, лисицю, кішку і ведмедя. Терміново хочу собі такого", "Він схожий на суміш коргі і британської короткошерстої кішки, неймовірно", "Я вперше бачу таку зовнішність! Що це за порода?", – писали користувачі.

Мила пухнаста тварина зворушила мережу boredpanda.com

За словами одного з них, цей малюк – щеня породи хмонг, яку вивели народи хмонг (ще їх називають мяо), які проживають на півночі В'єтнаму.

Мила пухнаста тварина зворушила мережу boredpanda.com

Водночас наголошується, що господар тваринки на ці питання не відповів, зберігаючи загадку і залишаючи користувачам можливість розігратися їхній фантазії.

Мила пухнаста тварина зворушила мережу boredpanda.com

Мила пухнаста тварина зворушила мережу boredpanda.com

Мила пухнаста тварина зворушила мережу boredpanda.com

Мила пухнаста тварина зворушила мережу boredpanda.com

Мила пухнаста тварина зворушила мережу boredpanda.com

Мила пухнаста тварина зворушила мережу boredpanda.com

Мила пухнаста тварина зворушила мережу boredpanda.com

Мила пухнаста тварина зворушила мережу boredpanda.com

Мила пухнаста тварина зворушила мережу boredpanda.com

Мила пухнаста тварина зворушила мережу boredpanda.com

Мила пухнаста тварина зворушила мережу boredpanda.com

Мила пухнаста тварина зворушила мережу boredpanda.com

Мила пухнаста тварина зворушила мережу boredpanda.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу зворушила зустріч господаря з собакою – йоркширським тер'єром, який вважався зниклим безвісти, але повернувся додому через 14 років.

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