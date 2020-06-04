Кістки перетворилися на попіл, але підозрювані на волі: у Кривому Розі протягом трьох років не можуть знайти убивць 6-річної дівчинки

У Кривому Розі тільки зараз поховали 6-річну Аміну Менго, вбиту три роки тому

У Кривому Розі поховали останки 6-річної дівчинки Аміни Менго. Протягом трьох років триває слідство і суд, але досі так і не встановлено, що трапилося з дитиною і хто в цьому винен.

Підозрювані у страшному злочині прийомні батьки на свободі, вони вже через суди домагаються, щоб їм повернули статус сімейного будинку й віддали прийомних дітей, а справу вперто затягують.

Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Останки дівчинки виловили в річці

У червні 2017 року в Кривому Розі безслідно зникла маленька 6-річна дівчинка Аміна Менго. Разом зі старшим братиком Тимуром її виховували у прийомних батьків у їхньому сімейному будинку – Юрія й Тетяни Кудрявцевих.

Загибла Аміна Перший Криворізький

Прийомні батьки дивно пояснювали зникнення дівчинки. За їхніми словами, вона загубилася десь дорогою до вокзалу. Попросилася у вбиральню, а потім у машині її не виявилося.

Але незабаром поліція виловила з річки пакет зі спаленими останками тіла. Експертиза встановила, що це Аміна. За версією слідства, дівчинку спалили, а потім останки викинули в річку.

Спочатку Юрій Кудрявцев навіть зізнався в скоєному злочині, розповів, що дівчинка напередодні померла нібито від гормонів, які їй давали, бо вона була маленька на зріст. І щоб їх не звинуватили в поганому ставленні до дітей, через що їхній сімейний будинок можуть закрити, вони вирішили приховати тіло. Дівчинку вивезли в сусідню область і там спалили в лісосмузі. Після цього останки кинули в річку в пакеті. Саме за його показанням слідчі знайшли останки дитини.

Кудрявцеви (зліва) з прийомними дітьми, Аміна друга праворуч Перший міський

Пізніше Кудрявцев заявив, що свідчення дав під тортурами. І тепер обидва прийомні батьки на свободі.

До сімейного будинок забрали за рідної бабусі

У Аміни є рідна бабуся Елла Менго, яка не змогла виховувати онуків через інвалідність. У жінки проблема з суглобами, вона пересувається за допомогою милиць. А рідна мама Аміни раніше вийшла заміж за громадянина Йорданії, який її жорстоко бив. Вона була змушена залишити дітей на бабусю і сховатися за кордоном.

А оскільки бабуся не могла доглядати за дітьми, то віддати їх прийомним батькам її вмовила Тетяна Кудрявцева. Вона обіцяла, що бабуся буде бачитися з онуками, але слова не дотримала. На думку бабусі, Кудрявцеви придумували дітям усякі хвороби, щоб отримати інвалідність – то слабоумство, то що вони погано ростуть і їм потрібно приймати гормони росту. У такому разі допомога на дітей збільшиться.

Рідна мама Аміни Перший Криворізький

"Зараз мама Аміни в Кривому Розі, вона народила ще одну дитину й виховує її. Вона завжди справлялася зі своїми дітьми. Але її колишній чоловік завдав їй дві черепно-мозкові травми, тому вона ховалася", – розповіла OBOZREVATEL бабуся Елла Менго.

Тимура, братика Аміни, уже віддали в Канаду на усиновлення. "Поки дочка була вагітна, на великому терміні, ми подали до суду, щоб повернути Тимура. Але не встигли, його швиденько передали в Канаду", – запевняє бабуся.

За вбивство навіть не судять

Юрій та Тетяна Кудрявцеви, за словами бабусі Аміни, зараз судяться з чиновниками, щоб повернути собі статус будинку сімейного типу, а також усіх прийомних дітей.

"Двох їхніх рідних синів віддали під опіку дідуся – батька Юрія. А інших дітей забрали до інших дитбудинків. Тепер вони намагаються все повернути назад. Сам Юрій не соромиться й ходить на те місце, де вони втопили пакет із останками дитини, рибалити. І ще якихось дітей із собою бере", – скаржиться бабуся.

Бабуся Аміни Елла Менго Факти

У суді не розглядають питання про вбивство Аміни. Кудрявцевих звинувачують тільки за статтею наруга над тілом, за те, що вони його спалили. Але навіть у цьому прийомні батьки не зізнаються.

"Пізніше Тимур розповідав, що перед зникненням Аміну вони кілька днів не бачили, Кудрявцеви говорили, що вона хворіє. Проте він заглянув у кімнату, де була Аміна, – внучка лежала накрита ковдрою з головою. Я думаю, що вони її жорстоко побили, тому й спалили, щоб приховати сліди побоїв. Ви не бачили результатів експертизи! Там написано, що верхня частина розсипається в прах. Тобто встановити переломи ребер і шиї просто неможливо. Прокурор навіть не хоче виносити на суд звинувачення за 115 статтею – вбивство, тому що, на його думку, немає причин для цього", – каже бабуся.

Аміна Менго

Справу затягують у суді

Колишній захисник Елли Менго Дмитро Чернеш сказав нам, що підозрює, що саме через цю справу його позбавили адвокатської ліцензії й викинули з професії.

"Мені в 2019 році вікна били, потім відібрали машину. І позбавили ліцензії. Я виграв суд, однак на апеляцію мене просто не пустили, і рішення суду скасували", – говорить OBOZREVATEL Чернеш.

Чому подружжя підозрюваних прийомних батьків на свободі, Чернеш пояснює так: "Тому що якщо Кудрявцева посадять, то він почне зайве говорити, і спливе багато цікавих речей. У нас проблема з будинками сімейного типу", – вважає колишній адвокат.

Нинішній захисник бабусі Сергій Гуртовий також вважає, що справу просто затягують. "Спочатку прокурор відкладав через коронавірус, потім адвокати не з'явилися на засідання. Справу просто затягують", – говорить OBOZREVATEL Гуртовий.

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