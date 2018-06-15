Філарет ніколи не керуватиме лаврою - УПЦ МП

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет зробив ряд яскравих заяв, присвячених церковній автокефалії та кроків, які повинні послідувати після її надання Україні.

Зокрема, він підкреслив, що дві найбільші лаври - Києво-Печерська і Почаївська - "не можуть належати російській церкві". "Якщо в Україні буде одна Помісна православна церква, а друга буде російською, то неприродно, щоб українські святині належали російській церкві. Неприродно і незаконно", - переконаний патріарх.

Він також повідомив про те, що близько десяти ієрархів УПЦ МП підтримали ідею автокефалії і підписали звернення до Вселенського патріарха про надання Томосу.

OBOZREVATEL попросив прокоментувати ці заяви главу Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ архієпископа Климента (Вечерю).

Архієпископ Климент (Вечеря) https://www.religion.in.ua

- Патріарх Філарет заявив, що в разі створення в Україні автокефалії логічно буде, що Києво-Печерська і Почаївська лаври перейдуть в управління цієї української помісної церкви. Як ви можете прокоментувати цю заяву?

- Перш за все, слід зважати, що Філарет – це вже надто стара людина, і тому мені не дуже пасує коментувати його слова, тим паче оте все, що він наговорив у своєму останньому інтерв’ю.

Буває, що люди дещо й підзабувають у такому віці. То я лише можу нагадати, що три українські лаври сьогодні належать саме визнаній всіма помісними церквами Українській православній церкві, яка є єдиною помісною церквою українського народу.

Філарет ніколи не буде управляти жодною з українських Лавр.

- Якщо УПЦ не приєднатися до автокефалії, чи готова вона віддати зазначені лаври?

- Сьогодні ще немає куди приєднуватись. А з інформації, яка надходить зі Стамбулу, мови про автокефалію не йде, а є якісь ідеї щодо створення в Україні єпархії Константинопольського патріархату.

Не коментуючи законність такої єпархії, скажу лише зі стовідсотковою впевненістю, що ті, хто могли б у ній опинитися, не матимуть і малої долі прав на самовизначення, якими сьогодні наділена наша церква. Тому ваше питання ще немає об’єктивних підстав. Життя покаже, що буде далі, але відбуватися все буде точно що зовсім не так примітивно, як це змальовують наші політики і Філарет.

Однак зауважу, протягом всієї історії України наш віруючий народ завжди боронив свої лаврські обителі і від уніатів, і від розкольників. Почаївський монастир навіть комуністи не змогли відібрати. Тому радив би тим, хто зазіхає на ці обителі, не намагатися переступати через закони вітчизняної історії.

- Якими будуть дії УПЦ, якщо Рада прийме відповідні закони?

- Те, що стосується законів, має знаходитися в площині права і свобод громадян України. Ці закони, принаймні, в тому варіанті, про який сьогодні розповідають їх лобісти, спрямовані на обмеження загальнолюдських прав і свобод. Тож у разі таких дій законодавчого органу ми змушені будемо робити щось, що б не допустило відродження тоталітаризму.

Рада не може одним законом приймати рішення про декомунізацію і знищення пам’ятників радянським вождям, а іншим законом – впроваджувати в життя випробувані ними ж методи боротьби з релігією.

Звичайно, ми не політики, і тому у представників церкви, як, доречи, і у переважної більшості пересічних українців, дуже мало дієвих важелів впливу на владу. Однак, всім відомо, що Бог не в силі, а в правді. Всі, хто коли-небудь повставали проти церкви, завжди мали сумні біографії.

- А якщо українські націоналісти спробують відібрати їх силою?

- Православних вірян, які щодня приходять до лаврських храмів, набагато більше за націоналістів. В цьому можна легко переконатися, відвідавши богослужіння в любий недільний день. Та все ж не хочеться вірити, що в нашій країні є нездорові сили, які заради політики готові породжувати силові релігійні конфлікти.

- Патріарх Філарет заявив про те, що близько десяти ієрархів УПЦ підтримали ідею автокефалії церкви в Україні і підписали звернення до партрірха Варфоломія. Чи дійсно цей факт мав місце? Як керівництво УПЦ ставиться до подібних дій? Чи можна це назвати діями, що не узгоджені з священноначалієм церкви?

- У даному випадку Філарет озвучив недостовірну інформацію.

Церква керується євангельським принципом: хто ходить вдень, той не спіткнеться. Якби були ці десять єпископів, то їм немає чого приховувати свою позицію.

По-перше, потрібно бути відвертим зі своєю паствою, адже єпископи - це не пастирі, які пасуть самі себе. Вони залежні від своєї пастви в прийнятті всіх глобальних рішень. Саме тому УПЦ дуже обережна в судженнях щодо політики, бо на заході її паства має одні політичні настрої, в той час як на сході дуже часто діаметрально протилежні.

Серед тих двох єпископів, що озвучили свій намір підписати звернення до Константинопольського патріарха, один не є єпархіальним архієреєм, а єпархія іншого, тобто священники, монахи та миряни, навряд чи в повноті поділяє його настрої. Ці два єпископи, як ми бачимо зі ЗМІ, мають можливість вільно ледь не щодня розповідати про свої переконання, не дивлячись на те, що ніхто з їх співбратів архієреїв не виступив на їх підтримку, та і вся церковна спільнота не делегувала їх до того.

Це можливо лише тому, що в нашій церкві надзвичайно шанується думка іншого. Блаженніший митрополит Онуфрій з великою толерантністю ставиться до проявів індивідуальних позицій, які не стосуються питань віровчення.

До речі, коли нещодавно очільник єпископів Констянтинопільського патріархату в США допустив заяви про автокефалію американських єпархій, то відразу ж, на минулому Синоді в травні, патріарх Варфоломій став наполягати на його зреченні з посади. Це яскравий приклад того, що може статись з УПЦ, якщо вона втратить свій статус самокерованої церкви і опиниться під юрисдикцією Стамбула.