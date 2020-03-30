Плюс 68 за добу! Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла до 548 людей

В Україні на коронавірус COVID-19 захворіли вже 548 людей.

Про це сказано в вечірньому зведенні МОЗ за понеділок, 30 березня. За останню добу було виявлено 68 нових випадків зараження.

"Всього в Україні зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19. Всього 8 осіб вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", – сказано в повідомленні.

З початку року Центр громадського здоров'я України отримав 2642 підозри на COVID-19.

Найбільше випадків зараження зафіксовано в Києві, а також Київській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Черкаській та Вінницькій областях.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський в новому відеозверненні озвучив три сценарії з коронавірусом в Україні. За його словами, два з них виявляться непосильними для державної медичної системи.

Тому Зеленський ще раз попросив українців дотримуватися режиму карантину, додавши, що "сонячна погода, парки, пляжі, шашлики – все це зачекає".

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