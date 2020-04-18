Київський нейрохірург Марина Гаврилишина заявила, що отримала за квітень нібито 1500 гривень зарплати.

У Facebook жінка висловила своє обурення, назвавши такі гроші "насмішкою і знущанням над лікарями, які навчаються 9 років". Вона також написала, що держава обіцяла "підвищити медикам зарплати і додаткові виплати по 6 тисяч".

"Надати повноцінний захист від коронавірусу (костюми, маски, окуляри і т.п.), возити лікарів на роботу і з роботи, навіть на таксі! Де це все? Навіщо ця брехня?" – написала Гаврилишина.

Марина Гаврилишина Facebook

"Нейрохірурги – боги медицини в усьому світі, лікарі номер один. А в Україні ми хто? Люди навіть без освіти заробляють в 10 разів більше! А я ті кошти, які внесла за вищу освіту, буду до пенсії повертати такою зарплатою", – сказала вона.

Жінка додала, що з таким ставленням в Україні скоро не буде нормальних лікарів.

"Не спимо, не їмо, в туалет немає часу сходити! Цілодобові чергування на ногах! І ось як нашу працю оцінює держава", – написала вона.

Марина Гаврилишина Facebook

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Зеленський заявив, що в Україні на наступному тижні почнеться покриття заборгованостей по заробітній платі лікарям та іншим медичним працівникам.

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