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Київська буря рухається далі: названі міста України, на які насувається стихія

52.9тЧитати новину російською

Буря, яка перетворила головну вулицю Києва у Венецію, незабаром проявиться у Чернігові і Сумах.

Про це попередила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook. "Найпотужніша атмосферна пляма з можливих сіла якраз на Київ о третій годині ночі. Зміщується на північний схід, сусіди-чернігівці, сумчани, ловіть", - написала вона.

У коментарях жителі цих міст відзначили, що давно вже готові, так як не витримують пекельної спеки.

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Спека місцями спаде: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у четвер, 16 серпня, Україну розділять дві стихії - у південній і східній частині країни утримається дуже спекотна і суха повітряна маса, на решті території - більш вологе і тепле повітря.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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