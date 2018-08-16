Київська буря рухається далі: названі міста України, на які насувається стихія

Буря, яка перетворила головну вулицю Києва у Венецію, незабаром проявиться у Чернігові і Сумах.

Про це попередила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook. "Найпотужніша атмосферна пляма з можливих сіла якраз на Київ о третій годині ночі. Зміщується на північний схід, сусіди-чернігівці, сумчани, ловіть", - написала вона.

У коментарях жителі цих міст відзначили, що давно вже готові, так як не витримують пекельної спеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у четвер, 16 серпня, Україну розділять дві стихії - у південній і східній частині країни утримається дуже спекотна і суха повітряна маса, на решті території - більш вологе і тепле повітря.