Київ та Львів не готові до ослаблення карантину: Ляшко вказав на проблему

У Києві та у Львові станом на 5 червня епідеміологічна ситуація не дозволяє перейти до наступного етапу ослаблення карантину.
Про це розповів головний санітарний лікар і заступник глави МОЗ Віктор Ляшко, передає "112 Україна".
За його словами, в цих містах перевищені показники інцидентності, тестувань і завантаженості ліжок в лікарнях.
Віктор Ляшко
"Київ і Львів не підпадають під ці критерії і станом на 5 червня... За цими показниками захворюваності... Київ не має права вводити пом'якшення, тому що кількість випадків коронавірусної хвороби за останні 7 днів перевищує 12 на 100 тисяч населення", – заявив Ляшко.
Він нагадав, що з 10 червня в Україні дозволять проведення культурно-мистецьких заходів в рамках адаптивного карантину за умови дотримання заходів безпеки.
Як писав OBOZREVATEL, карантин в Україні можуть продовжити після 22 червня. Напередодні в країні був встановлений антирекорд по захворюваності COVID-19, хоча інфекціоністи впевнені, що ніякого спалаху немає.
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