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6 червня • оновлено в 01:52
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Київ та Львів не готові до ослаблення карантину: Ляшко вказав на проблему

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У Києві та у Львові станом на 5 червня епідеміологічна ситуація не дозволяє перейти до наступного етапу ослаблення карантину.

Про це розповів головний санітарний лікар і заступник глави МОЗ Віктор Ляшко, передає "112 Україна".

За його словами, в цих містах перевищені показники інцидентності, тестувань і завантаженості ліжок в лікарнях.

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

"Київ і Львів не підпадають під ці критерії і станом на 5 червня... За цими показниками захворюваності... Київ не має права вводити пом'якшення, тому що кількість випадків коронавірусної хвороби за останні 7 днів перевищує 12 на 100 тисяч населення", – заявив Ляшко.

Він нагадав, що з 10 червня в Україні дозволять проведення культурно-мистецьких заходів в рамках адаптивного карантину за умови дотримання заходів безпеки.

Як писав OBOZREVATEL, карантин в Україні можуть продовжити після 22 червня. Напередодні в країні був встановлений антирекорд по захворюваності COVID-19, хоча інфекціоністи впевнені, що ніякого спалаху немає.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Карантин в Україні
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
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