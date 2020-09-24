Київ перевели в 'жовту' зону: в Україні оновили список регіонів щодо карантину

З понеділка, 28 вересня, в Україні почне діяти нове карантинне зонування по регіонах.

Відповідне рішення 24 вересня ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

В оновленому списку Київ перейшов у "жовту" зону. Міста Тернопіль та Бережани опинилися в "червоній".

"З 00 годин 00 хвилин 28 вересня (понеділок) почне діяти нове епідеміологічне зонування. Місто Київ перейшло у "жовту" зону", – йдеться в повідомленні.

Повний список всіх регіонів

У "червоній" зоні:

міста Тернопіль та Бережани Тернопільської області.

Новина оновлюється ...