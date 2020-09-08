Київ і 17 областей України провалили готовність до послаблення карантину. Перелік

Київ і 17 областей України не відповідають мінімальним вимогам для пом'якшення карантину.

Місто Київ та 17 областей України не відповідають мінімальним вимогам для пом'якшення карантину, введеного через коронавірусну інфекцію.

Міністерство охорони здоров'я опублікувало індикативні показники регіонів зі значним поширенням COVID-19 на 8 вересня. Тільки сім областей відповідають вимогам Кабміну для пом'якшення карантину.

Показники інфікованості і заповнювання ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищені у м. Києві, у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській , Чернігівській та Чернівецькій областях.

Мінімальним вимогам МОЗ відповідають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська та Херсонська області.

Нагадаємо, що для пом'якшення карантину регіон має відповідати таким критеріям:

кількість тестів має бути не менш ніж 24 на 100 тисяч протягом 7 днів;

показник захворюваності за 14 днів не має перевищувати базовий рівень захворюваності – 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів;

рівень завантаженості ліжок у всьому регіоні не має перевищувати 50%.

Якщо рівень завантаженості ліжок понад 50%, то на території всього регіону встановлюється "помаранчевий" рівень, якщо понад 75% – "червоний".

Київ і 17 областей не відповідають мінімальним вимогам для пом'якшення карантину. Міністерство охорони здоров'я України

Відповідають вимогам МОЗ тільки сім областей. Міністерство охорони здоров'я України

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 7 вересня почали діяти нові зони адаптивного карантину через коронавірус. Нове зонування встановлено на 14 днів.

Станом на ранок вівторка, 8 вересня, в Україні офіційно підтверджено 140 479 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 411 – виявлені за минулу добу.

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