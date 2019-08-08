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Києвом пронісся потужний ураган із дощем: вражаючі фото та відео

2.6т Читати матеріал російською

У четвер, 8 серпня, Києвом пронісся потужний ураган зі шквальним вітром та дощем.

У соцмережах кияни розмістили знімки та відеоролики негоди (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Звичайний день у Києві...", "Затишний літній день на території масиву (Мінський масив. – Ред.). Враження, що потужність зливи така, що проб'є дахи будинків", написали користувачі у Facebook.

Ураган

Ураган

Патрульна поліція Києва на своєму Telegram-каналі застерегла водіїв та попросила бути обачними.

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Правоохоронці дали рекомендації:

  • не забувати користуватись пасками безпеки;

  • дотримуватись безпечної дистанції та не здійснювати різких маневрів;

  • не перевищувати швидкість;

  • під час сильного дощу рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;

  • пам'ятати, що в сильний дощ краще зупинитися та перечекати негоду. При зупинці обов'язково ввімкнути аварійну світлову сигналізацію.

Пішоходам нагадали, що за умов недостатньої видимості, а особливо з настанням сутінок, треба "виділятись" на дорозі за допомогою світловідбивних елементів.

Пост

Пост

Скріншот

Пост поліції

Пост поліції

Скріншот

Наслідки

Наслідки

Киев Оперативный

Наслідки

Наслідки

Наслідки

Наслідки

Наслідки

Наслідки

Дощ

Дощ

Facebook/Український гідрометцентр

Дощ

Дощ

Telegram/Очевидці

Дощ

Дощ

Telegram/Очевидці

Дощ

Дощ

Дощ

Дощ

Дощ

Дощ

Telegram/Очевидці

Дощ

Дощ

Дощ

Дощ

Дощ

Дощ

Facebook/Життя Мінського масиву - Оболонський район

Дощ

Дощ

Дощ

Дощ

Facebook/Євгеній Малієнко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Укргідрометцентр попередив, що 8 серпня у низці областей очікуються дощі з грозами, посилення вітру та погіршення погоди. У Києві гроза та пориви південно-західного вітру 15-20 м/с.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

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Україна Київ
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