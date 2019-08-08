Києвом пронісся потужний ураган із дощем: вражаючі фото та відео

У четвер, 8 серпня, Києвом пронісся потужний ураган зі шквальним вітром та дощем.
У соцмережах кияни розмістили знімки та відеоролики негоди (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Звичайний день у Києві...", "Затишний літній день на території масиву (Мінський масив. – Ред.). Враження, що потужність зливи така, що проб'є дахи будинків", – написали користувачі у Facebook.
Ураган
Патрульна поліція Києва на своєму Telegram-каналі застерегла водіїв та попросила бути обачними.
Правоохоронці дали рекомендації:
не забувати користуватись пасками безпеки;
дотримуватись безпечної дистанції та не здійснювати різких маневрів;
не перевищувати швидкість;
під час сильного дощу рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;
пам'ятати, що в сильний дощ краще зупинитися та перечекати негоду. При зупинці обов'язково ввімкнути аварійну світлову сигналізацію.
Пішоходам нагадали, що за умов недостатньої видимості, а особливо з настанням сутінок, треба "виділятись" на дорозі за допомогою світловідбивних елементів.
Пост
Скріншот
Пост поліції
Скріншот
Наслідки
Киев Оперативный
Наслідки
Наслідки
Наслідки
Дощ
Facebook/Український гідрометцентр
Дощ
Telegram/Очевидці
Дощ
Telegram/Очевидці
Дощ
Дощ
Дощ
Telegram/Очевидці
Дощ
Дощ
Дощ
Facebook/Життя Мінського масиву - Оболонський район
Дощ
Дощ
Facebook/Євгеній Малієнко
Як повідомляв OBOZREVATEL, Укргідрометцентр попередив, що 8 серпня у низці областей очікуються дощі з грозами, посилення вітру та погіршення погоди. У Києві –гроза та пориви південно-західного вітру 15-20 м/с.
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