Києвом пронісся потужний ураган із дощем: вражаючі фото та відео

У четвер, 8 серпня, Києвом пронісся потужний ураган зі шквальним вітром та дощем.

У соцмережах кияни розмістили знімки та відеоролики негоди (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Звичайний день у Києві...", "Затишний літній день на території масиву (Мінський масив. – Ред.). Враження, що потужність зливи така, що проб'є дахи будинків", – написали користувачі у Facebook.

Ураган

Патрульна поліція Києва на своєму Telegram-каналі застерегла водіїв та попросила бути обачними.

Правоохоронці дали рекомендації:

не забувати користуватись пасками безпеки;

дотримуватись безпечної дистанції та не здійснювати різких маневрів;

не перевищувати швидкість;

під час сильного дощу рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;

пам'ятати, що в сильний дощ краще зупинитися та перечекати негоду. При зупинці обов'язково ввімкнути аварійну світлову сигналізацію.

Пішоходам нагадали, що за умов недостатньої видимості, а особливо з настанням сутінок, треба "виділятись" на дорозі за допомогою світловідбивних елементів.

Пост Скріншот

Пост поліції Скріншот

Наслідки Киев Оперативный

Наслідки

Наслідки

Наслідки

Дощ Facebook/Український гідрометцентр

Дощ Telegram/Очевидці

Дощ Telegram/Очевидці

Дощ

Дощ

Дощ Telegram/Очевидці

Дощ

Дощ

Дощ Facebook/Життя Мінського масиву - Оболонський район

Дощ

Дощ Facebook/Євгеній Малієнко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Укргідрометцентр попередив, що 8 серпня у низці областей очікуються дощі з грозами, посилення вітру та погіршення погоди. У Києві –гроза та пориви південно-західного вітру 15-20 м/с.

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