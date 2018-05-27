По поводу парка Шевченко. Это - день Святого Патрика в Нью-Йорке. Самый центр, угол Бродвея, сто метров до Таймс Сквер. И это еще не самый грязный кусок улицы, поверьте.

Не скажу, что мне это нравится, но, собственно, это часть общественного договора - оторваться, побухать, посвинячить, скинуть с себя все проблемы, а на утро вернуть себя в человеческий облик и все убрать. Обычное дело. Сегодня можно. А вот если вы на следующий день выкинете стакан мимо урны - вам впаяют такой штраф, что мама не горюй. Так что ничего экстраординарного.

Так везде. Возьмите любую большую пьянку в любом городе. Иногда людям и вправду хочется посвинячить - без вандализма, в специально отведенном месте в специально отведенное время. Это норма (с)

С утра парк Шевченко опять в идеальном состоянии? Отлично. Киев прошел проверку на пять с плюсом.