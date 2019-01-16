МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

Сергій Лойко
Сергій Лойко
Всі статті автора

Киборги: не выдержал бетон, а выдержали люди!

606Читати матеріал російською

Неделю назад я был в Донецком аэропорту, практически на его территории. До недавнего времени считалось, что оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня. Но теперь я понимаю, что 242 дня продолжалась не оборона Донецкого аэропорта, а оборона двух терминалов: старого и нового. А это лишь маленькие части самого аэропорта.

Донецкий аэропорт

Донецкий аэропорт

Сергей Лойко

Когда я там был в октябре, то линия фронта проходила по взлетной полосе. И эти здания были окружены врагом. Когда в январе 2015-го года врагу удалось захватить старый и новый терминал, где не выдержал бетон, а выдержали люди, то линия фронта проходила по взлетной полосе Донецкого аэропорта.

Донецкий аэропорт

Донецкий аэропорт

Сергей Лойко

Неделю назад, когда я там был, линия фронта осталась на том же месте. Донецкий аэропорт врагу не сдан, остались только развалины тех сооружений и зданий, которые уже невозможно было защищать. Да и не было смысла.

Донецкий аэропорт

Донецкий аэропорт

Сергей Лойко

Другое дело, что при эвакуации погибли люди, были взяты в плен, но это уже несколько иная история. Самое главное, что этой героической обороной киборги, украинские военные и украинские добровольцы, остановили агрессию на той линии и на ней же продолжают удерживать врага до сих пор.

Донецкий аэропорт

Донецкий аэропорт

Сергей Лойко

После битвы за аэропорт и за терминалы в Кремле поняли, что дальнейший ущерб для них будет недопустимым. И как сказал генерал в моей книге, а это реальная фраза, сказанная генералом в жизни, что если россияне сунутся дальше, то аэропорт у них будет на каждом километре.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Бої за донецький аеропорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Сергій ЛойкоСергій Лойко
Теми
Бої за донецький аеропортНовини Донецька і Донецької областіАТО на Донбасі
Особа
Володимир Путін
Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
Донецька областьНовини Донбасу
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Белый господин
Белый господин
Сколько ротаций прошло после окружения аэропорта? Ополченцы выпускали и запускали добробатов на территорию. Любой мог выйти без оружия. А потом все, прибили всех кто не понял, что пора домой.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рысин Алексей
Рысин Алексей
А чего же вы тогда мира запросили после не сданного аэропорта ? И сейчас не наступаете на шахтеров ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Сергей Ебан..ко, если б России надо было этот аэропорт разбомбили за минуту. Вопрос только зачем? Зачем России весь этот Украинский геморрой? Взять на себя многомилиардные долги Украины, опять кормить миллионы не лояльных граждан? Когда же вы уже признаете, что воюете против своих же граждан. Ну вот в Крыму точно есть Российская армия, почему же вы «герои киборги» боитесьь туда нос сунуть?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги