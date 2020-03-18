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18 березня • оновлено в 14:17
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Кернес відзначився заявою про "трупи" в Італії

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Міський голова Харкова Геннадій Кернес відзначився цинічною заявою про роботу громадського транспорту в охопленій коронавірусом Італії, заявивши, що там їздять "одні трупики".

Про це він сказав під час сесії міської ради 18 березня, передає Telegram-канал MediaPort (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"В Італії працює і метро, і трамвай, і все... Тільки там уже ніхто не їздить, одні трупики", – висловився Кернес.

Геннадій Кернес

Геннадій Кернес

Зазначимо, що раніше сам же мер Харкова відмовився виконувати рішення Кабінету міністрів України про введення карантину в місті, а пізніше і щодо закриття метро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" заявив, що мер Харкова Геннадій Кернес буде нести кримінальну відповідальність за порушення закону про введення карантину в Україні через коронавірус.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Геннадій Кернес
Місце
Україна
Тег
транспорт
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