Кернес пішов на лікарняний на фоні чуток про зараження COVID-19

Мер Харкова Геннадій Кернес в даний час знаходиться на лікарняному.

Як повідомляє місцеве видання "Объектив", його обов'язки виконує секретар міськради Олександр Новак.

Чим саме захворів міський голова, в мерії не повідомили, пославшись на лікарську таємницю.

За інформацією "Суспільного", Кернес знаходиться в міській лікарні №17.

Одне з джерел з медичної сфери повідомило, що в 17-й лікарні, визначеній однією з опорних з COVID-19, на початку вересня готували "палату з особливими умовами" через можливу госпіталізацію мера.

В останній раз Кернеса бачили на публіці три тижні тому.

Як писав OBOZREVATEL, Харківська міськрада 11 березня відмовилпся закривати дитсадки і школи на карантин, який за рішенням Кабміну вводився в Україні з 12 березня.

Тоді Кернес серед причин відмови назвав зниження рівня захворюваності на ГРВІ в школах, а також неможливість батьків кинути роботу, щоб сидіти вдома з дітьми.

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