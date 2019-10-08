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9 жовтня • оновлено в 05:27
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Катастрофа Ан-12 під Львовом: у Вінниці похоронили льотчиків

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У Вінниці 8 і 7 жовтня провели в останню путь двох членів екіпажу транспортного літака Ан-12, який розбився під Львовом 4 жовтня.

Про це повідомляється на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook. Так, 7 жовтня відбулися похорони борттехніка Ігоря Заводюка, а 8 жовтня – командира екіпажу Віталія Степаненка.

Обидва пілоти у 90-х і 2000-х роках проходили службу в місцевій бригаді транспортної авіації. Вшанувати пам'ять загиблих льотчиків прийшли рідні та знайомі, військовослужбовці штабу Командування Повітряних сил, бригади транспортної авіації. Вони висловили співчуття сім'ям чоловіків, які стали жертвами авіакатастрофи.

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Прощання із льотчиками

Прощання із льотчиками

Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ

Загиблі пілоти

Загиблі пілоти

Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ

Прощання із жертвами катастрофи Ан-12

Прощання із жертвами катастрофи Ан-12

Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Авіакатастрофа під Львовом
Місце
Україна Вінниця
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