Катастрофа Ан-12 під Львовом: у Вінниці похоронили льотчиків

У Вінниці 8 і 7 жовтня провели в останню путь двох членів екіпажу транспортного літака Ан-12, який розбився під Львовом 4 жовтня.
Про це повідомляється на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook. Так, 7 жовтня відбулися похорони борттехніка Ігоря Заводюка, а 8 жовтня – командира екіпажу Віталія Степаненка.
Обидва пілоти у 90-х і 2000-х роках проходили службу в місцевій бригаді транспортної авіації. Вшанувати пам'ять загиблих льотчиків прийшли рідні та знайомі, військовослужбовці штабу Командування Повітряних сил, бригади транспортної авіації. Вони висловили співчуття сім'ям чоловіків, які стали жертвами авіакатастрофи.
Прощання із льотчиками
Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ
Загиблі пілоти
Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ
Прощання із жертвами катастрофи Ан-12
Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
під Львовом вранці 4 жовтня здійснив аварійну посадку літак Ан-12, на борту якого перебували вісім осіб: з них сім членів екіпажу і одна людина, що супроводжувала вантаж. Ан-12 був знайдений на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги.
У катастрофі загинули п'ятеро людей. У мережі опублікували фото і відео з місця НП.
Частини тіл померлих розкидало по колгоспних садках, а тих, хто вижив, заблокувало у лайнері.
Транспортний літак Ан-12 належить авіакомпанії "Україна Аероальянс" і був в експлуатації понад 50 років.
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