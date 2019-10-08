Катастрофа Ан-12 під Львовом: у Вінниці похоронили льотчиків

У Вінниці 8 і 7 жовтня провели в останню путь двох членів екіпажу транспортного літака Ан-12, який розбився під Львовом 4 жовтня.

Про це повідомляється на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook. Так, 7 жовтня відбулися похорони борттехніка Ігоря Заводюка, а 8 жовтня – командира екіпажу Віталія Степаненка.

Обидва пілоти у 90-х і 2000-х роках проходили службу в місцевій бригаді транспортної авіації. Вшанувати пам'ять загиблих льотчиків прийшли рідні та знайомі, військовослужбовці штабу Командування Повітряних сил, бригади транспортної авіації. Вони висловили співчуття сім'ям чоловіків, які стали жертвами авіакатастрофи.

Прощання із льотчиками Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ

Загиблі пілоти Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ

Прощання із жертвами катастрофи Ан-12 Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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