В Україну повернулася картина, викрадена нацистами 77 років тому

У музей Ханенків у Києві повернули картину.

В Україну повернули картину П'єра Луї Гудра "Закохана пара", яку нацисти викрали під час Другої світової війни.

Про це в Telegram повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. Картину відправили в Україну зі США.

"У 1943 році картину вкрали із запасників музею нацисти. Після війни картина з'явилася на антикварному ринку. У 1953 вона опинилася в приватній колекції в США", – розповів він.

Картина П'єра Луї Гудра. МЗС

"Закохану пару" також виставили на продаж, але на вимогу власників – музею Ханенків – процес зупинили.

Міністр культури України запросив усіх охочих відвідати київський музей і побачити шедевр.

Олександр Ткаченко в музеї. Telegram / Tkachenko.UA

Скріншот

"Закохана пара". Telegram / Tkachenko.UA

Як писав OBOZREVATEL, у 2021 році частиною національного проєкту "Велике будівництво" стане відновлення 100 культурних об'єктів. Зокрема, Бережанський, Острозький, Підгорецький замки, повідомив Олександр Ткаченко.