Осінній сніг в Україні: опубліковані вражаючі кадри

Українські Карпати продовжує накривати опадами, на горі Піп Іван та в Буковелі сніжна погода.

Як повідомили на сторінці у Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, станом на 9 жовтня тут триває рясний снігопад.

Вітер південно-західний зі швидкістю до 10 м/с. Температура повітря -2°. Видимість до 30 м.

Повідомляється, що на високогір'ї стежки засипані, орієнтування ускладнене, тому необхідна наявність навігатора.

Гора Піп Іван Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Буковель скріншот

Буковель скріншот

У зв'язку з негодою в Карпатах рятувальники просять бути всіх обережними.

Зокрема, вирушаючи в туристичний похід, дотримуйтеся наступних порад:

зареєструйтеся та отримайте консультацію працівників гірської пошуково-рятувальної служби щодо обраного маршруту і можливого погіршення погодних умов;

обов'язково інформуйте своїх близьких і знайомих про проходження маршруту і очікуваний час повернення з походу;

уникайте походів поодинці, мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи становить не менше трьох осіб;

переконайтеся, що екіпірування відповідає вимогам подорожі. Візьміть із собою достатню кількість їжі та води (зігрівальні напої – чай, кава), а також теплий одяг, взуття та медикаменти;

поцікавтеся умовами місцевості й прогнозом погоди;

обов'язково візьміть з собою перевірені туристичні карти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулими вихідними, 6-7 жовтня, у Карпатах гірськолижні курорти Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилипець засипало товстим шаром снігу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся