Репост, максимальный! Люди, все очень серьёзно и срочно, в реанимацию нужны кардиомониторы, надеюсь не надо рассказывать зачем, это аппараты жизнедеятельности человека.

Сегодня у меня расход 72 тыс. грн (чеки публикую) Сегодня я чудом купила монитор и могу ещё купить 1-2, мне пообещали, сложность в том, что поставок оборудования сейчас нет, а мониторы и все остальное очень нужно и их мгновенно раскупили.

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Я оплатила монитор 53 тыс + 14,500 воину на химию+ 4 тыс на фронт. Ещё заказ на много противовирусного, витамины и антисептики, все на передовую. Чеки публикую. Мы все сейчас переживаем за жизнь близких и за свою тоже, прошу не забывать что у нас тысячи военных, особенно раненых и их жизнь не менее важная!

Помогаем, кто как может, каждая копейка это путь к выздоровлению человека.

Карты для помощи 4627 0551 5012 8394 Приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram