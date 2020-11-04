Карантин 'вихідного дня' в Україні: Степанов сказав, коли ухвалять рішення

В Україні через збільшення зростання кількості нових заражених коронавірусом (COVID-19) можуть ввести карантин вихідного дня.

Про це в ефірі 1+1 розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що його відомство в середу, 4 листопада, буде просити Кабінет міністрів про посилення карантинних обмежень у країні.

"Я не виключаю, що запропонуємо карантин вихідного дня – коли жорсткіші обмеження будуть діяти на вихідних. Ми це робимо, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби. Наприклад, буде закрито більшість магазинів, у суботу-неділю харчування можуть працювати тільки "на винос" . Це речі, які зменшують кількість людей", – пояснив глава МОЗ.

При цьому він пояснив, що комендантську годину в країні вводити не будуть. Адже тоді доведеться в Україні ввести надзвичайний стан, чого в МОЗ не рекомендують.

"Кількість випадків буде рости – і це наша реальність", – попередив Степанов про збільшення кількості нових хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сказав, що в Україні обговорюється питання введення карантину вихідного дня.