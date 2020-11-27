Карантин вихідного дня не показав ефективності, – Рубан
На думку Рубана, потрібно якомога швидше вводити локдаун
Це повинно бути єдине рішення по всій країні
Карантин вихідного дня в Україні не показав ефективного результату в боротьбі з поширенням коронавірусу (COVID-19).
Як заявив в ефірі "Україна 24" голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, потрібно якнайшвидше вводити локдаун.
За його словами, це має бути єдине рішення по всій країні, розглядати ситуацію окремо за регіонами не доцільно.
"Необхідно ввести локдаун по всій країні найближчим часом. Карантин вихідного дня не показав результату щодо ефективності", – підкреслив Рубан.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Олег Рубан заявив, що школи і дитячі сади в Україні поки не будуть закривати на карантин, так як в них спостерігається незначне зростання захворюваності на коронавірус.
27 листопада Міністерство охорони здоров'я України повідомило про новий рекорд за кількістю заражених COVID-19 на добу.
Українці розкритикували карантин вихідного дня і зажадали ввести локдаун.