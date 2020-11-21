В країні моєї мрії.

Владі не пох*й на своїх громадян і влада вміє доводити цифрами свою правоту або дуже швидко визнає, що зробила помилку.

В країні моєї мрії.

Роблять заміри і повідомляють суспільству результати від впровадження того чи іншого рішення.

Тим більше.

Такого неоднозначного і такого резонуючого як Карантин Вихідного Дня.

В країні моєї мрії.

Після першого карантину вихідного дня за наступні 5 днів порахували б перші підсумки та ефективність від цього рішення і повідомили б суспільству попередні конкретні факти.

Може.

Зниження кількості заражень.

Зниження кількості звернень.

Зниження кількості госпіталізацій.

Зниження хоч чогось окрім доходів і рівня життя людей.

Минуло 5 повних РОБОЧИХ днів після закінчення 2 днів локдауну.

Які результати?

Спершу прямо.

Ви ж напевно якось планували міряти ефект від його впровадження?

Типу.

Раз в суботу та неділю всі сиділи вдома, значить через три дні в середу здавати аналізи піде на 20% менше людей, а в п'ятницю рівень добових захворювань зменшиться на 12%. А на 10-й день почнеться системне падіння приросту госпіталізацій.

Кажу прямо.

Ми з нетерпінням чекаємо, що вже на наступному тижні, ви запишіть відео за участю Зеленського, Шмигаля, Степанова і Ляшка, де дружно повідомте всім нам підсумки цього експерименту.

Бажаю вам не об*ср*тися.

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