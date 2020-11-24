Б'є по бізнесу, але не зупиняє коронавірус, – Стефанишина про карантин вихідного дня

Часткові карантини неефективні й не значно знижують поширення епідемії коронавірусу, проте дуже сильно б’ють по бізнесу, а це відображається на економічному стані країни загалом.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала депутатка від партії "Голос" та членкиня комітету з охорони здоров'я Ольга Стефанишина. За її словами, це вже довела міжнародна практика, тому навряд чи введений в Україні карантин вихідного дня буде ефективним.

"Поки надто рано говорити про те, що карантин вихідного працює. Побачити ці результати ми ще не можемо. Але половинчасті карантини неефективні, це вже довела міжнародна практика. Вони не значно знижують поширення епідемії, але дуже сильно б’ють по бізнесу. Пізніше це відображається на економічному стані країни загалом", – сказала Стефанишина.

За її словами, замість цього українській владі варто звернути увагу на кількість тестувань, особливо у вихідні дні, коли їх роблять удвічі менше, ніж у будні.

"Пану Зеленському здається, що 11 тисяч хворих на COVID-19 – це краще, ніж понад 14,5 тисяч випадків двома днями раніше. Але тут усе зрозуміло: зробили вдвічі менше тестів – менше і нових випадків. Годі запроваджувати карантин вихідного дня, краще впровадити ефективне тестування як у будні, так і у вихідні", – підсумувала вона.

Більше про те, чи насправді карантин вихідного дня є ефективним, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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