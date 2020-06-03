Карантин в Україні: за що штрафували українців та як оскаржити в суді

В Україні з початку введення карантину українців штрафували за вихід на вулицю без документів і знаходження в громадському місці без маски.

Всього в реєстрі судових рішень понад півтори тисячі справ з 33 тисячі постанов за статтею 44-3 КУпАП за порушення правил карантину, передає "Сегодня".

Карантин в Україні

Чому штрафують українців

Згідно з постановою Кабміну на час карантину українці зобов'язані при виході з дому мати документи, що засвідчують особу.

"Ця норма була встановлена для того, щоб правоохоронці могли перевірити, чи не перебуває людина в обсервації і чи не порушує правила карантину. Однак ніяких додаткових реєстрів хворих або осіб, які перебувають в обсервації, не розробили, тому що це порушувало б права цих людей. Отже, це унеможливило і з'ясування таких фактів по документам, котрі засвідчують особистість", – пояснила юристка Віталія Серебрянська.

Дана заборона діє і зараз, тому на вулиці знаходитися в масці та з документами.

Відзначається, що українцям розсилають повістки в суд поштою, але в деяких населених пунктах немає поштових відділень і люди просто не отримують виклики до суду. Тому суд виносить рішення без участі людей.

Карантин в Україні

Коли поліція може вимагати документи

Юристи пояснюють, що поліція має право вимагати пред'явити документи, тільки на підставах, передбачених ст. 32 Закону України "Про національну поліцію":

якщо особа перебуває в розшуку, або має ознаки безвісно зниклого;

якщо існує достатньо підстав вважати, що особа скоїла або має намір вчинити правопорушення;

якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом або в місцях здійснення спеціального поліцейського контролю;

якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких заборонено;

якщо особа перебуває на місці вчинення злочину або ДТП, або надзвичайної події;

"Штраф накладається судом, а не поліцією, яка тільки складає протокол. Під час судового розгляду особа, на яку був складений протокол, має право подати заперечення, в яких можна викласти обставини справи і обгрунтувати свою невинність", – відзначили юристи.

Якщо суд все ж визнає українця винним і накладає штраф, то можна оскаржити це рішення в апеляційній інстанції.

Карантин в Україні

Як оскаржити штраф в суді

Оскаржити штраф потрібно в судовому порядку протягом 10 днів. Українцю потрібно з'явитися на судове засідання і вже там доводити свою невинність.

"Не треба відмовлятися підписати протокол. Просто вкажіть в ньому свою версію подій і зробіть позначку, якщо вам не дозволили скористатися допомогою адвоката. Обов'язково прийдіть до суду на розгляд справи. Якщо ви не отримали повістку, самостійно уточнюйте в канцелярії дату розгляду", – порадив юрист Сергій Бурлаков.

За його словами, при захисті на суді можна вказувати на правильність складання протоколу, який часом складено поліцією неякісно: не вказана суть порушення та перелік протиправних дій, конкретна норма законодавства, яка була порушена тощо.

"Звертайте увагу суду на відсутність достатніх доказів вашої провини, відсутність свідків. Адже всі сумніви у винуватості будуть трактуватися на вашу користь, доводити – це обов'язок поліції. Якщо доказів достатньо і ви визнаєте вину, в скоєному краще покаятися, вказати на свою позитивну характеристику та погане матеріальне становище. Можливо, суддя вирішить обмежитися зауваженням", – резюмував юрист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що карантин в Україні через поширення COVID-19 однозначно триватиме до 22 червня.

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