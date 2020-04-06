З якими документами можна виходити на вулицю під час карантину: повний список

У зв'язку із запуском більш суворих заходів карантину в Україні з 6 квітня на вулиці заборонили виходити без документів, що посвідчують особу.

Що саме можна носити з собою, щоб не стати порушником, з'ясовував OBOZREVATEL.

Так, повний перелік документів, що посвідчують особу, наведений у законі України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Карантин в Україні: які документи потрібні для виходу з дому

Отже, під час карантину українці можуть носити з собою такі документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт;

службовий паспорт;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну;

тимчасове посвідчення громадянина України.

Крім того, можна взяти з собою документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:

водійське посвідчення;

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

посвідка на постійне проживання;

дозвіл на довгострокове перебування;

картку мігранта;

посвідчення біженця;

проїзний документ біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня набула чинності низка нових заборон. Що можна й не можна робити, читайте в нашому матеріалі.

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