З якими документами можна виходити на вулицю під час карантину: повний список

У зв'язку із запуском більш суворих заходів карантину в Україні з 6 квітня на вулиці заборонили виходити без документів, що посвідчують особу.
Що саме можна носити з собою, щоб не стати порушником, з'ясовував OBOZREVATEL.
Так, повний перелік документів, що посвідчують особу, наведений у законі України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".
Карантин в Україні: які документи потрібні для виходу з дому
Отже, під час карантину українці можуть носити з собою такі документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:
паспорт громадянина України;
паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
дипломатичний паспорт;
службовий паспорт;
посвідчення особи моряка;
посвідчення члена екіпажу;
посвідчення особи на повернення в Україну;
тимчасове посвідчення громадянина України.
Крім того, можна взяти з собою документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:
водійське посвідчення;
посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
посвідка на постійне проживання;
дозвіл на довгострокове перебування;
картку мігранта;
посвідчення біженця;
проїзний документ біженця;
посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня набула чинності низка нових заборон. Що можна й не можна робити, читайте в нашому матеріалі.
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