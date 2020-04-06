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6 квітня • оновлено в 11:32
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З якими документами можна виходити на вулицю під час карантину: повний список

21.5т
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У зв'язку із запуском більш суворих заходів карантину в Україні з 6 квітня на вулиці заборонили виходити без документів, що посвідчують особу.

Що саме можна носити з собою, щоб не стати порушником, з'ясовував OBOZREVATEL.

Так, повний перелік документів, що посвідчують особу, наведений у законі України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Карантин в Україні: які документи потрібні для виходу з дому

Карантин в Україні: які документи потрібні для виходу з дому

Отже, під час карантину українці можуть носити з собою такі документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:

  • паспорт громадянина України;

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

  • дипломатичний паспорт;

  • службовий паспорт;

  • посвідчення особи моряка;

  • посвідчення члена екіпажу;

  • посвідчення особи на повернення в Україну;

  • тимчасове посвідчення громадянина України.

Крім того, можна взяти з собою документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:

  • водійське посвідчення;

  • посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

  • посвідка на постійне проживання;

  • дозвіл на довгострокове перебування;

  • картку мігранта;

  • посвідчення біженця;

  • проїзний документ біженця;

  • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

  • проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.

Які документи потрібні для виходу з дому під час карантину: список
Які документи потрібні для виходу з дому під час карантину: список

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня набула чинності низка нових заборон. Що можна й не можна робити, читайте в нашому матеріалі.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
карантин
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
бред собачий.зебилы решили пугать людей какой то хн.й? это неконституционное лишение граждан прав и свобод.мне интересно будет посмотреть кто и как попытается "штрафовать" т,е совершать не законодательные действия больше подходящие под определение "грабеж"
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Вшиванка и флажок солнечных детей?
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Тарасенко Олег, ты ярчайший пример того, что с людьми делает москальская инфекция.
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Второй Вилли, а что не так? Обычный наряд жЫвотных! Ну можно ещё шаровары простирнуть на выход!
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