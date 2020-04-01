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1 квітня • оновлено в 15:35
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Коронавірус повернеться до зими? Інфекціоністка дала невтішний прогноз

1.9т
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Карантин в Україні через пандемію коронавірусу скасують до літа, якщо до того часу вдасться стабілізувати ситуацію із захворюванністю.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала лікарка-інфекціоністка Людмила Мухарська. За її словами, більш точні прогнози можна буде зробити за два тижні, коли в Україні має настати пік захворюванності.

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Карантин в Україні

Карантин в Україні

"Через те, що в Україні на COVID-19 обстежують не так багато людей і ми не знаємо реалій, важко правильно спрогнозувати ситуацію. За два тижні буде ясніше. Проте думка більшості спеціалістів така, що до літа ситуація стабілізується або піде на спад, а карантин можуть скасувати. Втім, що нас чекатиме восени чи взимку – поки невідомо. Не виключено, що динаміка вірусу знову зростатиме", – наголосила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку глави МВС Арсена Авакова, карантин в Україні можуть продовжити до 15 травня.

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Он каждый раз будет возвращаться как только Зелёная Сопля с подельниками от ответственности искать как избавиться будет
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