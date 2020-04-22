Лікар закликав відкрити кав'ярні та ресторани в Україні, незважаючи на COVID-19

В Україні слід послабити карантин, який було введено через спалах коронавірусу, відкривши кав'ярні та ресторани, однак при цьому залишити закритим громадський транспорт, школи та університети, розважальні заклади, кінотеатри та культові споруди.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив колишній головний санітарний лікар Святослав Протас. За його словами, епідеміологічного підґрунтя закривати малий і середній бізнес у нас немає, а карантин має бути спрямований на виявлення, ізоляцію і надання допомоги хворим людям, а не здоровим.

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"Є критичні напрямки і галузі, які можуть бути каталізатором спалаху вірусу – це громадський і пасажирський транспорт, навчальні процеси, розважальні заклади, кінотеатри, культові споруди – де є можливість великого скупчення людей і тісних контактів. Решту ми відпускаємо і моніторимо ситуацію. Закриття кав'ярень та інших малих ресторанів – абсурд, не треба було цього робити. Таке враження, що це зробили з політичних міркувань", – наголосив він.

Карантин в Україні Цензор.нет

Протас також розкритикував попереднє рішення уряду щодо відкриття музеїв та бібліотек у рамках пом'якшення карантину.

"Це просто знущання з суспільства. В країні, де за рік 60% населення не прочитало жодної книжки – питання бібліотек зараз найактуальніше? Я іронізую, звісно, але слід застосовувати т.зв. ризикоорієнтований підхід у карантині. Епідемія мине, але треба буде далі жити. Хто захоче жити в зубожілій країні? Щоб медики знову виїхали звідси, а наступна епідемія просто знищила нашу державу?" – підсумував Протас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українську владу розкритикували через нерівні умови роботи бізнесу під час карантину, коли багато великих компаній продовжують працювати, а малий і середній бізнес закрили на карантин. Блогер Олексій Давиденко на своїй сторінці у Facebook описав несправедливу ситуацію, яка поставила малий і середній бізнес в Україні на межу виживання.

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