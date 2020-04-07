Карантин в Україні можуть продовжити до вересня: Шмигаль озвучив компромісний варіант

Частина карантинних заходів, як, наприклад, носіння маски в громадських місцях, може діяти в Україні до вересня. Разом з тим, повернення людей до роботи має розпочатися не пізніше другої половини травня.
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Про це на зустрічі з малою фракцією "Слуги народу" повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, розповів LIGA.net співрозмовник з політичної сили.
Карантин в Україні
За його словами, очільник уряду спрогнозував не жорсткий карантин на період після весни. У той же час, за даними джерела, Шмигаль сказав, що в середині травня карантин можуть поступово послабити, щоб люди змогли повернутися на роботу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 квітня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що якщо українці будуть суворо дотримуватися карантину, то є високий шанс на те, що з 24 квітня він почне слабшати.
А голова партії "Слуга народу" і перший заступник голови фракції СН в парламенті Олександр Корнієнко заявив, що в Україні карантин в його нинішньому вигляді може закінчитися в середині травня.
Подібні терміни озвучував і радник очільника МВС Антон Геращенко. За його словами, пік епідемії коронавірусу настане приблизно 15-25 квітня. У зв'язку з цим карантин може бути продовжений до 15 травня.
У свою чергу Шмигаль раніше говорив, що українці в кінці квітня швидше за все повернуться на роботу, а громадський транспорт запустять, оскільки українська економіка не може собі дозволити простою в кілька місяців.
Що стосується карантину для студентів і школярів, то його, за словами прем'єра, продовжать.
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