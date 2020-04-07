Карантин в Україні можуть продовжити до вересня: Шмигаль озвучив компромісний варіант

Частина карантинних заходів, як, наприклад, носіння маски в громадських місцях, може діяти в Україні до вересня. Разом з тим, повернення людей до роботи має розпочатися не пізніше другої половини травня.

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Про це на зустрічі з малою фракцією "Слуги народу" повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, розповів LIGA.net співрозмовник з політичної сили.

Карантин в Україні

За його словами, очільник уряду спрогнозував не жорсткий карантин на період після весни. У той же час, за даними джерела, Шмигаль сказав, що в середині травня карантин можуть поступово послабити, щоб люди змогли повернутися на роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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