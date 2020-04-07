Головна Новини
7 квітня • оновлено в 15:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Карантин в Україні можуть продовжити до вересня: Шмигаль озвучив компромісний варіант

2.5т
Читати матеріал російською

Частина карантинних заходів, як, наприклад, носіння маски в громадських місцях, може діяти в Україні до вересня. Разом з тим, повернення людей до роботи має розпочатися не пізніше другої половини травня.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це на зустрічі з малою фракцією "Слуги народу" повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, розповів LIGA.net співрозмовник з політичної сили.

Карантин в Україні

Карантин в Україні

За його словами, очільник уряду спрогнозував не жорсткий карантин на період після весни. У той же час, за даними джерела, Шмигаль сказав, що в середині травня карантин можуть поступово послабити, щоб люди змогли повернутися на роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
3
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 1462.

    Вилікувалися: 28. Померли: 45.

  • У світі захворіли понад 1,3 мільйона осіб, загинули – більше 70 тисяч.

  • У ВООЗ заявили, що дослідження з розробки вакцин і способів лікування коронавірусу проводяться "з неймовірною швидкістю".

  • У МОЗ розповіли, коли може закінчитися карантин в Україні.

  • Медики назвали провісник швидкої смерті при коронавірусі.

  • Швеція відмовилася від карантину: школи і дитячі садки відкриті, а місцеві жителі ходять у ресторани.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги