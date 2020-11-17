Шмигаль запропонував відслідковувати контакти українців за допомогою QR-кодів
В Україні можуть ввести електронну систему відстеження контактів, яка передбачає обов'язкове сканування QR-кодів при відвідуванні різних закладів, як кафе або ТЦ.
Якщо після цього особа захворіла, то всім, хто був у цьому закладі разом із нею, прийдуть відповідні повідомлення. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він пояснив, що QR-коди будуть генерувати та розміщувати самі заклади. Подібна система почала діяти у Великобританії.
Таку ініціативу разом з іншими чотирма "цифровими рішеннями уряду" прем'єр представив під час виступу у Верховній Раді.
Він підкреслив, що це допоможе боротися з пандемією. Нововведення планую ввести вже "найближчим часом", написав Шмигаль.
Крім цього, уряд планує провести централізацію та цифровизацию збору інформації за фактами COVID-19 і підозрами хвороби. Це повинно заощадити час і допомогти в плануванні розширення лікарень, закупівлі ліків і т.д.
Додаток "Дій вдома" планують доопрацювати і за допомогою нього виписувати штрафи за порушення режиму самоізоляції.
Також готується запуск електронного рецепта на ліки та розширення програми "Доступні ліки" на антибіотики. Крім того – введення електронного напрямку на ПЛР-тестування, що дозволить відстежувати черги в режимі реального часу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 листопада у Верховній Раді України не проголосували за скасування карантину вихідного дня. Водночас 149 народних депутатів підтримали зняття нововведених обмежень.
Що таке карантин вихідного дня і які правила він передбачає, читайте за посиланням.