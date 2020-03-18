У Харкові в середу, 18 березня, безліч людей через закриття метрополітену вийшли на зупинки маршруток і трамваїв ще о 5-6 годині ранку, щоб уникнути тисняви.

Підтверджуючі фото і відео з'явилися в Telegram-каналі "Харьков 1654" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Однак виконати вимоги щодо максимальної кількості в 10 осіб у транспорті це не допомогло. Контролер одного з трамваїв зізнався, що весь склад трамваїв випустили на рейки, щоб зменшити інтервал очікування, але він не справляється.

У Харкові влаштували тисняву в транспорті

У тролейбусах ситуація ще гірша – потік пасажирів контролювати не змогли. Через поспіх у транспортні засоби за звичкою набилися десятки людей.

У Харкові влаштували тисняву в транспорті

У Харкові влаштували тисняву в транспорті

У Харкові влаштували тисняву в транспорті Харків 1654

У Харкові влаштували тисняву в транспорті Харків 1654

У Харкові влаштували тисняву в транспорті Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 20:00 17 березня в Харкові призупинили роботу метро до 3 квітня. У наземному транспорті встановили обмеження: не більше 10 осіб у салоні.

При цьому ринок "Барабашово" до останнього працював всупереч забороні.

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