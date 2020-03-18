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18 березня • оновлено в 09:43
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/ Суспільство

Карантин у Харкові: люди влаштували тисняву в транспорті, порушивши заборону

6.5т
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У Харкові в середу, 18 березня, безліч людей через закриття метрополітену вийшли на зупинки маршруток і трамваїв ще о 5-6 годині ранку, щоб уникнути тисняви.

Підтверджуючі фото і відео з'явилися в Telegram-каналі "Харьков 1654" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Однак виконати вимоги щодо максимальної кількості в 10 осіб у транспорті це не допомогло. Контролер одного з трамваїв зізнався, що весь склад трамваїв випустили на рейки, щоб зменшити інтервал очікування, але він не справляється.

У Харкові влаштували тисняву в транспорті

У Харкові влаштували тисняву в транспорті

У тролейбусах ситуація ще гірша – потік пасажирів контролювати не змогли. Через поспіх у транспортні засоби за звичкою набилися десятки людей.

У Харкові влаштували тисняву в транспорті

У Харкові влаштували тисняву в транспорті

У Харкові влаштували тисняву в транспорті

У Харкові влаштували тисняву в транспорті

У Харкові влаштували тисняву в транспорті

У Харкові влаштували тисняву в транспорті

Харків 1654

У Харкові влаштували тисняву в транспорті

У Харкові влаштували тисняву в транспорті

Харків 1654

У Харкові влаштували тисняву в транспорті

У Харкові влаштували тисняву в транспорті

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 20:00 17 березня в Харкові призупинили роботу метро до 3 квітня. У наземному транспорті встановили обмеження: не більше 10 осіб у салоні.

При цьому ринок "Барабашово" до останнього працював всупереч забороні.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна Харків
Тег
карантин
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Livesey David
Livesey David
А придурки из правительства, что решили метро закрыть, тоже общественным транспортом пользуются?
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Интересно ,те кто принимал этот закон ,когда в последний раз пользовались общественным транспортом.
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Dell Alex
Dell Alex
Что в очередной раз подтверждает, что Вован-Карантин - полный идиот. А ведь предупреждали...
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