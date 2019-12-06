Країна капітулює? Українці дали чітку оцінку політиці Зеленського

Більшість українців не бачить у діях президента Володимира Зеленського ознак капітуляції.

Такими є результати опитування, проведеного серед глядачів у студії політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 9 грудня (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відзначимо, ведучий Савік Шустер провів це опитування на прохання першого президента України Леоніда Кравчука.

Ілюстрація. Володимир Зеленський на Донбасі ОП

87% респондентів відповіли "ні" (що не бачать жодних ознак капітуляції). 13% на те ж запитання відповіли "так".

Скрін відео

Відзначається, що аудиторія репрезентативно представляє всю Україну. Незабаром Шустер повернувся до результатів голосування, показавши вік і регіони тих 13%, які відповіли на поставлене запитання позитивно.

Скрін відео

Скрін відео

Деякі гості студії прокоментували свою позицію. Так, Денис із Харкова заявив, що загалом позитивно ставиться до президента, однак розкритикував державну політику щодо Донбасу.

"Тому що в нас у новинах розповідають, як у нас усе добре, що в нас один поранений на тиждень... але там гинуть "пачками", – сказав він. Респондент додав, що бачить у війні на Донбасі фінансовий аспект, через який нібито й не припиняється конфлікт.

Гість із Кропивницького, який також побачив ознаки капітуляції в діях українського глави, вважає, що "за спиною" Зеленського стоїть бізнесмен Ігор Коломойський. Він додав, що президент нібито нешанобливо ставиться до воїнів, зокрема добровольців, на Донбасі.

Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:

Як писав OBOZREVATEL, в ефірі ток-шоу Володимир Зеленський також заявив, що проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей стане можливим тільки тоді, коли Україна буде повністю контролювати кордон із Росією.

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