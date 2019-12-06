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7 грудня • оновлено в 00:30
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Країна капітулює? Українці дали чітку оцінку політиці Зеленського

2.2т
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Більшість українців не бачить у діях президента Володимира Зеленського ознак капітуляції.

Такими є результати опитування, проведеного серед глядачів у студії політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 9 грудня (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відзначимо, ведучий Савік Шустер провів це опитування на прохання першого президента України Леоніда Кравчука.

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Ілюстрація. Володимир Зеленський на Донбасі

Ілюстрація. Володимир Зеленський на Донбасі

ОП

87% респондентів відповіли "ні" (що не бачать жодних ознак капітуляції). 13% на те ж запитання відповіли "так".

Країна капітулює? Українці дали чітку оцінку політиці Зеленського

Скрін відео

Відзначається, що аудиторія репрезентативно представляє всю Україну. Незабаром Шустер повернувся до результатів голосування, показавши вік і регіони тих 13%, які відповіли на поставлене запитання позитивно.

Країна капітулює? Українці дали чітку оцінку політиці Зеленського

Скрін відео

Країна капітулює? Українці дали чітку оцінку політиці Зеленського

Скрін відео

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Деякі гості студії прокоментували свою позицію. Так, Денис із Харкова заявив, що загалом позитивно ставиться до президента, однак розкритикував державну політику щодо Донбасу.

"Тому що в нас у новинах розповідають, як у нас усе добре, що в нас один поранений на тиждень... але там гинуть "пачками", – сказав він. Респондент додав, що бачить у війні на Донбасі фінансовий аспект, через який нібито й не припиняється конфлікт.

Гість із Кропивницького, який також побачив ознаки капітуляції в діях українського глави, вважає, що "за спиною" Зеленського стоїть бізнесмен Ігор Коломойський. Він додав, що президент нібито нешанобливо ставиться до воїнів, зокрема добровольців, на Донбасі.

Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:

Як писав OBOZREVATEL, в ефірі ток-шоу Володимир Зеленський також заявив, що проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей стане можливим тільки тоді, коли Україна буде повністю контролювати кордон із Росією.

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Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Свобода слова Савіка Шустера Російсько-український конфлікт соціологічні опитування
Особи
Володимир Зеленський Савік Шустер Леонід Кравчук
Місце
Україна
Теги
фотографии політика опрос
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Шопа Суши
Шопа Суши
300тыщ бурят перемогли в 7 котлах! заставили путина отступить в херойской морской битве у моста!!! крым уже просится вернуться! о какой капитуляции вы тут хрюкаете?? ведь это чистой воды ПЕРЕМОГА!!!
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Livesey David
Livesey David
Капитулировали ещё в 2014-м, просто пока не до всех дошло.
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Шопа Суши
Шопа Суши
в 2014 произошла капитуляция разума
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Конечно не капитулируют! Вообще: всё отлично!
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