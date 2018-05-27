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Ігор Тишкевич
Ігор Тишкевич
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Каноничность РПЦ на территории Украины: исторические документы, расставляющие точки над "і"

13.6тЧитати новину російською

Русская православная церковь Московского Патриархата устами своих иерархов утверждает, что на территории Украины она есть единственной "каноничной" церковью. Этот же тезис повторяет их начальство из Москвы. Обоснование простое - был якобы Томос от Константинопольского патриарха, согласно которому Киевская Митрополия была передана Российской церкви и, соответственно, только РПЦ сегодня является естественной наследницей христианской иерархии, сформированной в Киеве более тысячи лет назад.

Пикантности ситуации до недавнего времени придавал тот факт, что ссылки на Томос Патриарха Дионисия были, а вот сам документ представить публике как-то стеснялись. Это как результаты Переяславской Рады - решение было, политические последствия в виде позднейшего присоединения козацких земель к Российской империи были, а оригиналы документов "потерялись".

Оставалось верить на слово. Но тут в дело вмешались... российские историки и новая мода на наследие Российской Империи. Особенно процессы активизировались после кражи Крыма. Типичный пример - товарищ Поклонская которая везде и всюду причитает о царе-батюшке. Короче, спасибо "крымнашам" и другим "патриотическим товарищам" - издали копии сборников Законов Российской Империи. Мало того, что издали - выложили в сеть - начиная от "вражеской" Википедии и заканчивая скрепами скрепленными ресурсами вроде Национальной Электронной Библиотеки Российской Федерации.

Тем, кому проще воспринимать видео - выкладываю ролик

С теми, кому проще читать, продолжим.

Закончу предисловие и перейду к "материальной части". Учитывая, что в 17 веке церковь и светская власть были переплетены так, что отделить одно от другого трудно, стоит поискать там упоминания о Томосе 1686 года. Находим два документа:

  • Соборная Грамота греческих духовных властей патриарху Иоакиму

  • Соборная грамота греческих духовных властей "об утверждении Киевской Митрополии Иерархии в ведомстве Московского Патриархата", адресованная царю.

Вот оно, скажут апологеты "единственной канонической" - ведь чёрным по белому написано. Написано. Но как говорят в народе, на заборе тоже много что написано, а за заборам дрова лежат. Будем читать документ.

В первом содержится обоснование шага - контроль земель Войска Запорожского (да, Патриарх не говорит о них как о части Московии) московскими царями и частые войны между Царством Московским и Османской империей. Это делает затрудняет хиротонию (рукоположение) Митрополита Киевского. Вселенский Патриарх в Соборной грамоте говорит о том, что Киевская митрополия, которая "воеже быти (принадлежит в общем)" Вселенскому престолу остаётся без иерарха. И поэтому он поручает Патриарху Московскому рукополагать киевских митрополитов, а тем в организационных вопросах подчинятся Московскому престолу.

НО! интересен последний пункт, который в современном изложении звучит так "Однако для того, чтобы сохранялась там (в митрополии) честь Вселенского престола, и чтобы не было пренебрежения и значительного нарушения в относящихся к нему (церковных) правилах, мы повелели, чтобы в митрополии сей тот, кто будет в то время митрополитом, возносил за священными литургиями на месте патриаршего имени сначала имя патриарха Вселенского, а потом, в соответствии с правилами, патриарха Московского. Последнее по причине хиротонии, которую он получает от (патриарха) Московского, и поэтому должен, согласно правилам, поминать его, а первое – ради памяти древних привилегий Вселенского престола"

Эта же норма, содержится во втором документе - грамоте царю Иоанну Алексеевичу, его брату Петру и сестре Софье. В документе после перечисления регалий говориться о том, что грамота имеет целью "объявить вам суть о деле Митрополии Киевской". Далее излагается следующее:

Московской патриархии передаются права хиротонизировать (рукополагать) митрополитов Киевских, избранных общим советом "этой Епархии". То есть выборы происходят в Киеве, и любой (!) выбор принимается Москвой.Киевский митрополит обязан быть послушный Московскому престолу в делах Патриаршего Суда. То есть церковный суд Московского Патриархата является, переводя на современный язык, судом апелляционной инстанции для решений церковного суда Киевской митрополии.

И всё. Дальше снова утверждение "Токмо во еже хранитися чести окрест вселенскаго престола, и да не будет пренебрегание и лишение весьма в своих правилах, повелехом, во еже воспеватися в митрополии сей патриаршему имени вселенскаго патриарха в первых, потом правильно имя патриарха Московскаго, от по времени сущу митрополиту во священных литургиях; оное убо хиротонии ради, юже восприимает от Московскаго и долженствует по правилом воспоминати его; ово же памяти ради древних привилий вселенскаго престола".

То есть, говоря современным языком, Вселенский патриарх лишь делегировал часть своих функций в Москву, оставляя Киевскую Митрополию в своём распоряжении. Причину он указал ясно - наличие частых войн между государствами (Османской Империей и Московским Царством). Это было естественной преградой для коммуникации престолов в Константинополе и Киеве.

В остальном Украинская церковь оставалась частью, или как сейчас говорят "канонической территорией" Вселенского патриархата, что, кстати подтверждено кейсом с Польской Православной Церковью. Вкратце напомню: после того как Польша отбилась от большевиков, правительство страны и церковные иерархи обратились к Вселенскому Патриарху с просьбой об автокефалии. Томос был издан. Аргументация в документе была однозначной: Польская церковь была частью Киевской Митрополии, которая никогда не принадлежала Москве. Поэтому, на фоне появления независимого государства части митрополии даруется автокефалия.

После Второй Мировой войны Польша попала в сферу влияния СССР. Созданный под неусыпным контролем НКВД-МГБ Московский патриархат, решил внести коррективы и... выдал свой Томос об автокефалии Польской церкви. Аргументация, естественно, другая - РПЦ даровала автокефалию "части своей церкви". Более того, Томос 1924 года о польской автокефалии содержал нормы о восстановлении Киевской митрополии в её исторических границах 1654 года. То есть теоретически Полькая Автономная церковь с благословения Вселенского Патриарха может расширять свою географию. В конце концов полный титул Варшавского Митрополита Дионисия звучал так "Варшавский и Волынский и всей Православной Церкви в Польше и священноархимандрит Почаевской Успенской Лавры".

Двойственная ситуация, но недавний Всеправославный Собор расставил точки над "і". РПЦ бойкотировала мероприятие. А вот Полькая церковь отправила делегацию, которая позиционировала себя как церковь, получившая автокефалию от Вселенского Патриархата. Это было признано и принято делегациями других православных церквей.

Кстати, тезис о том, что Киевская Митрополия является частью РПЦ возник относительно недавно. Российская империя, была в большей мере "правовым государством", поэтому законы Иоанна Алексеевича (а Соборные Грамоты греческих духовных властей были включены в сборник законов) действовали, если не было их отмены. А их никто не отменял - изменить формулировку могли те же "греческие духовные власти" после очередных переговоров с властями российскими.

Таким образом, согласно Соборных Грамот, на которые опирается РПЦ получаем:

  • Киевская митрополия формально остается в составе Константинопольского патриархата. В качестве основного признака и символа используется поминовение в литургии Константинопольского патриарха на первом месте, перед патриархом Московским. (согласно церковным канонам первым поминается глава церкви).

  • Московский патриарх имеет власть над митрополитом Киевским лишь в пределах тех полномочий, которые делегированы ему патриархом Константинопольским (для этого и посылалась вторая Соборная Грамота - чтобы объяснить царю пределы вольности московских попов).

А теперь простой вопрос. Согласно результатам переговоров и документам (которые стали основой контроля Киевской Митрополии) РПЦ брала на себя обязательства:

  • не вмешиваться в выбор митрополита и лишь рукополагать его

  • не вмешиваться в дела митрополии (кроме как посредством церковного суда)

  • в каждой литургии на территории Киевской Митрополии в качестве главы церкви поминать Вселенского Патриарха.

Проверить, выполняет ли РПЦ взятые на себя обязательства, держит ли слово очень просто и это может каждый - прийти на литургию и просто послушать кого поминают священники как главу церкви, за кого молятся. Ответ очевиден.

Это фактаж. Дабы не было лишних вопросов даю ссылки на сканы документов:

Почитав, какие права давались Московскому Патриарху, чьим назывался Киевский и, убедившись, что это признавалось Российской Империей как закон, теперь на крики о "единственной каноничной" можно ответить весёлым "вы в этом уверены"?

Фото: УНИАН, Публичная историческая библиотека РФ

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Автор
Ігор ТишкевичІгор Тишкевич
Джерело
Джерело:site.ua
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