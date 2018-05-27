Русская православная церковь Московского Патриархата устами своих иерархов утверждает, что на территории Украины она есть единственной "каноничной" церковью. Этот же тезис повторяет их начальство из Москвы. Обоснование простое - был якобы Томос от Константинопольского патриарха, согласно которому Киевская Митрополия была передана Российской церкви и, соответственно, только РПЦ сегодня является естественной наследницей христианской иерархии, сформированной в Киеве более тысячи лет назад.

Пикантности ситуации до недавнего времени придавал тот факт, что ссылки на Томос Патриарха Дионисия были, а вот сам документ представить публике как-то стеснялись. Это как результаты Переяславской Рады - решение было, политические последствия в виде позднейшего присоединения козацких земель к Российской империи были, а оригиналы документов "потерялись".

Оставалось верить на слово. Но тут в дело вмешались... российские историки и новая мода на наследие Российской Империи. Особенно процессы активизировались после кражи Крыма. Типичный пример - товарищ Поклонская которая везде и всюду причитает о царе-батюшке. Короче, спасибо "крымнашам" и другим "патриотическим товарищам" - издали копии сборников Законов Российской Империи. Мало того, что издали - выложили в сеть - начиная от "вражеской" Википедии и заканчивая скрепами скрепленными ресурсами вроде Национальной Электронной Библиотеки Российской Федерации.

Тем, кому проще воспринимать видео - выкладываю ролик

С теми, кому проще читать, продолжим.

Закончу предисловие и перейду к "материальной части". Учитывая, что в 17 веке церковь и светская власть были переплетены так, что отделить одно от другого трудно, стоит поискать там упоминания о Томосе 1686 года. Находим два документа:

Соборная Грамота греческих духовных властей патриарху Иоакиму

Соборная грамота греческих духовных властей "об утверждении Киевской Митрополии Иерархии в ведомстве Московского Патриархата", адресованная царю.

Вот оно, скажут апологеты "единственной канонической" - ведь чёрным по белому написано. Написано. Но как говорят в народе, на заборе тоже много что написано, а за заборам дрова лежат. Будем читать документ.

В первом содержится обоснование шага - контроль земель Войска Запорожского (да, Патриарх не говорит о них как о части Московии) московскими царями и частые войны между Царством Московским и Османской империей. Это делает затрудняет хиротонию (рукоположение) Митрополита Киевского. Вселенский Патриарх в Соборной грамоте говорит о том, что Киевская митрополия, которая "воеже быти (принадлежит в общем)" Вселенскому престолу остаётся без иерарха. И поэтому он поручает Патриарху Московскому рукополагать киевских митрополитов, а тем в организационных вопросах подчинятся Московскому престолу.

НО! интересен последний пункт, который в современном изложении звучит так "Однако для того, чтобы сохранялась там (в митрополии) честь Вселенского престола, и чтобы не было пренебрежения и значительного нарушения в относящихся к нему (церковных) правилах, мы повелели, чтобы в митрополии сей тот, кто будет в то время митрополитом, возносил за священными литургиями на месте патриаршего имени сначала имя патриарха Вселенского, а потом, в соответствии с правилами, патриарха Московского. Последнее по причине хиротонии, которую он получает от (патриарха) Московского, и поэтому должен, согласно правилам, поминать его, а первое – ради памяти древних привилегий Вселенского престола"

Эта же норма, содержится во втором документе - грамоте царю Иоанну Алексеевичу, его брату Петру и сестре Софье. В документе после перечисления регалий говориться о том, что грамота имеет целью "объявить вам суть о деле Митрополии Киевской". Далее излагается следующее:

Московской патриархии передаются права хиротонизировать (рукополагать) митрополитов Киевских, избранных общим советом "этой Епархии". То есть выборы происходят в Киеве, и любой (!) выбор принимается Москвой.Киевский митрополит обязан быть послушный Московскому престолу в делах Патриаршего Суда. То есть церковный суд Московского Патриархата является, переводя на современный язык, судом апелляционной инстанции для решений церковного суда Киевской митрополии.

И всё. Дальше снова утверждение "Токмо во еже хранитися чести окрест вселенскаго престола, и да не будет пренебрегание и лишение весьма в своих правилах, повелехом, во еже воспеватися в митрополии сей патриаршему имени вселенскаго патриарха в первых, потом правильно имя патриарха Московскаго, от по времени сущу митрополиту во священных литургиях; оное убо хиротонии ради, юже восприимает от Московскаго и долженствует по правилом воспоминати его; ово же памяти ради древних привилий вселенскаго престола".

То есть, говоря современным языком, Вселенский патриарх лишь делегировал часть своих функций в Москву, оставляя Киевскую Митрополию в своём распоряжении. Причину он указал ясно - наличие частых войн между государствами (Османской Империей и Московским Царством). Это было естественной преградой для коммуникации престолов в Константинополе и Киеве.

В остальном Украинская церковь оставалась частью, или как сейчас говорят "канонической территорией" Вселенского патриархата, что, кстати подтверждено кейсом с Польской Православной Церковью. Вкратце напомню: после того как Польша отбилась от большевиков, правительство страны и церковные иерархи обратились к Вселенскому Патриарху с просьбой об автокефалии. Томос был издан. Аргументация в документе была однозначной: Польская церковь была частью Киевской Митрополии, которая никогда не принадлежала Москве. Поэтому, на фоне появления независимого государства части митрополии даруется автокефалия.

После Второй Мировой войны Польша попала в сферу влияния СССР. Созданный под неусыпным контролем НКВД-МГБ Московский патриархат, решил внести коррективы и... выдал свой Томос об автокефалии Польской церкви. Аргументация, естественно, другая - РПЦ даровала автокефалию "части своей церкви". Более того, Томос 1924 года о польской автокефалии содержал нормы о восстановлении Киевской митрополии в её исторических границах 1654 года. То есть теоретически Полькая Автономная церковь с благословения Вселенского Патриарха может расширять свою географию. В конце концов полный титул Варшавского Митрополита Дионисия звучал так "Варшавский и Волынский и всей Православной Церкви в Польше и священноархимандрит Почаевской Успенской Лавры".

Двойственная ситуация, но недавний Всеправославный Собор расставил точки над "і". РПЦ бойкотировала мероприятие. А вот Полькая церковь отправила делегацию, которая позиционировала себя как церковь, получившая автокефалию от Вселенского Патриархата. Это было признано и принято делегациями других православных церквей.

Кстати, тезис о том, что Киевская Митрополия является частью РПЦ возник относительно недавно. Российская империя, была в большей мере "правовым государством", поэтому законы Иоанна Алексеевича (а Соборные Грамоты греческих духовных властей были включены в сборник законов) действовали, если не было их отмены. А их никто не отменял - изменить формулировку могли те же "греческие духовные власти" после очередных переговоров с властями российскими.

Таким образом, согласно Соборных Грамот, на которые опирается РПЦ получаем:

Киевская митрополия формально остается в составе Константинопольского патриархата. В качестве основного признака и символа используется поминовение в литургии Константинопольского патриарха на первом месте, перед патриархом Московским. (согласно церковным канонам первым поминается глава церкви).

Московский патриарх имеет власть над митрополитом Киевским лишь в пределах тех полномочий, которые делегированы ему патриархом Константинопольским (для этого и посылалась вторая Соборная Грамота - чтобы объяснить царю пределы вольности московских попов).

А теперь простой вопрос. Согласно результатам переговоров и документам (которые стали основой контроля Киевской Митрополии) РПЦ брала на себя обязательства:

не вмешиваться в выбор митрополита и лишь рукополагать его

не вмешиваться в дела митрополии (кроме как посредством церковного суда)

в каждой литургии на территории Киевской Митрополии в качестве главы церкви поминать Вселенского Патриарха.

Проверить, выполняет ли РПЦ взятые на себя обязательства, держит ли слово очень просто и это может каждый - прийти на литургию и просто послушать кого поминают священники как главу церкви, за кого молятся. Ответ очевиден.

Это фактаж. Дабы не было лишних вопросов даю ссылки на сканы документов:

Почитав, какие права давались Московскому Патриарху, чьим назывался Киевский и, убедившись, что это признавалось Российской Империей как закон, теперь на крики о "единственной каноничной" можно ответить весёлым "вы в этом уверены"?

Фото: УНИАН, Публичная историческая библиотека РФ