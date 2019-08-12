Каналізацію зливають у море: на популярному українському курорті розгорівся скандал

У популярному курортному селищі Кирилівка Запорізької області кілька баз відпочинку зливають нечистоти в пісок і море.

Про проблему розповіла в Facebook місцева мешканка Ганна Ілляшенко, показавши підтверджуючі фото і відео з рейду (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"На популярних курортах у Запорізькій області активісти Азовської Громадської варти, Кирилівської муніципальної варти, Приазовського національного природного парку, державної Азовської морської екологічної інспекції та поліції провели рейд і виявили чергові порушення з боку баз відпочинку "Троянда вітрів" (Федотова Коса) і "Соляріс" (Коса Пересип). Так, "Соляріс" зливає нечистоти в лиман, а "Троянда вітрів" – у пісок і море. Після відпрацювання території інспекторами була знищена саморобна каналізація на б/о "Соляріс". Рейди тривають", – написала вона.

Facebook Ганни Ілляшенко

Так, на кадрах видно, що стічні труби закопані в пісок або виходять у відкрите море.

Facebook Ганни Ілляшенко

Facebook Ганни Ілляшенко

Facebook Ганни Ілляшенко

Facebook Ганни Ілляшенко

Варто відзначити, що останнім часом скандальна Кирилівка залишається в центрі новин. Нещодавно OBOZREVATEL поскаржилися на те, що селище ризикує опинитися на межі екологічної катастрофи.

У прибережній захисній смузі Молочного лиману, що має статус гідрологічного заказника загальнодержавного значення, розташований полігон рідких побутових відходів. Щодня туди асенізаторами вивозяться тонни нечистот з усього населеного пункту, а це і бази відпочинку, яких тут близько 500.

В результаті екологічні проблеми не вирішені до цього дня, про що неодноразово повідомляли в ЗМІ. Як результат, за даним фактом ГУ Національної поліції в Запорізькій області в липні нинішнього року відкрило кримінальне провадження за ст. 243 Кримінального кодексу України (забруднення моря).

Крім того, до редакції OBOZREVATEL звернулися стурбовані мешканці Кирилівки. Вони повідомили шокуючі факти про те, що відбувається в курортному селищі і про їх сільського голову Івана Малєєва.

Сільський голова Іван Малєєв

Незважаючи на величезну кількість відпочивальників (тільки в 2018 році в Кирилівку приїхало 1,5 млн туристів) у населеного пункту – маса проблем. Зокрема, немає централізованого водопостачання та каналізації, стоки баз відпочинку і різних пансіонатів потрапляють безпосередньо в море.

Читайте також ексклюзив OBOZREVATEL про ситуацію в Кирилівці: "На межі катастрофи: що діється на популярному курорті України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кирилівці в басейні поряд із водною гіркою потонула 3-річна дитина.

На курорті також сталася стрілянина. Представники кавказької національності влаштували в Кирилівці збройні розборки, в результаті чого одна людина загинула.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram