Календар грошей на грудень: астрологиня повідомила, як їх зберегти і примножити

Астролог Ефа Форіна, оцінюючи місячний календар на грудень 2019 року, повідомила, що 12 грудня не можна віддавати борги.

За її словами, найкращий день для повернення боргів в грудні – 29 число. Про це вона розповіла OBOZREVATEL.

Астролог пояснила: згідно з місячним календарем, 20 грудня не рекомендується давати гроші в борг. Водночас позичати не слід 18 і 27 грудня – ви ризикуєте опинитися в скрутному фінансовому становищі. Проте день 2 грудня підійде для того, щоб позичати гроші.

Щоб у домі водилися гроші, купіть гаманець 17 або 29 грудня https://www.goodfon.ru/

За словами Ефи Форіної, щоб у домі водилися гроші, 1 і 10 грудня слід перерахувати всю наявну готівку, а 17 чи 29 грудня купити новий гаманець. Кращі дні для передноворічного шопінгу – 3, 21 і 26 грудня, – додала астролог.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ефа Форіна озвучила оригінальний ритуал на привернення грошей, який можна провести на Хеллоуїн, використовуючи гарбуз і монети.

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