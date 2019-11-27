Головна Новини
29 листопада • оновлено в 11:47
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Календар грошей на грудень: астрологиня повідомила, як їх зберегти і примножити

9.5т
Читати матеріал російською

Астролог Ефа Форіна, оцінюючи місячний календар на грудень 2019 року, повідомила, що 12 грудня не можна віддавати борги.

За її словами, найкращий день для повернення боргів в грудні – 29 число. Про це вона розповіла OBOZREVATEL.

Астролог пояснила: згідно з місячним календарем, 20 грудня не рекомендується давати гроші в борг. Водночас позичати не слід 18 і 27 грудня – ви ризикуєте опинитися в скрутному фінансовому становищі. Проте день 2 грудня підійде для того, щоб позичати гроші.

Щоб у домі водилися гроші, купіть гаманець 17 або 29 грудня

Щоб у домі водилися гроші, купіть гаманець 17 або 29 грудня

https://www.goodfon.ru/

За словами Ефи Форіної, щоб у домі водилися гроші, 1 і 10 грудня слід перерахувати всю наявну готівку, а 17 чи 29 грудня купити новий гаманець. Кращі дні для передноворічного шопінгу – 3, 21 і 26 грудня, – додала астролог.

Новини
"Запаліть 2 свічки": озвучений простий ритуал на затемнення 2 липня

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ефа Форіна озвучила оригінальний ритуал на привернення грошей, який можна провести на Хеллоуїн, використовуючи гарбуз і монети.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Ефа Форіна
Тег
місячний календар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
5
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги