#пустьвсегдавсёбесплатно

Искренне рад, что ситуация с Аркадием Бабченко обнаружила в нашей стране такую высокую концентрацию не только моралистов, но и бессеребренников. Не успели обсохнуть брызги хайпа об этических качествах мерзавца, который посмел не сдохнуть после того, как тысячи его поклонников отметились в некрологах, как вот опять снова.

Теперь выясняется, что Аркадий требует денег за свои интервью топовым изданиям - и это после всего того, что он долгое время попрошайничал в соцсетях и как нищеброд выкладывал номера карт, разрушая в людях чистую веру в бесплатность текстового контента. Да разве ж это мыслимо, люди добрые, чтобы за буквы брали деньги?

А вообще я вот что скажу.

Люди, возмущенные прикрепленными номерами банковских карт под постами в соцсетях - это дети индустриальной эпохи (вы заметили, как я изящно обошел слово "совок"?). Той эпохи, когда товарную ценность имел лишь материальный предмет, который можно взять в руки. гайка, например - это субъект товарно-денежного оборота. Гайку рабочий точил руками, вдыхал металлическую пыль, днями не видел детей, и поэтому гайка может стоить рупь.

А текст - не может. потому что, собственно, акаковох*я мы должны платить за буковки, это ж не Бабченко буковки придумал, а Кирилл и Мефодий; а он - ну подумаешь - сложил в слова, чай не Тургенев, совести нет выпрашивать у людей копейку, пусть на завод идет, тунеядец кококо etc.

С эфирами еще попизже ситуация. есть например сильнорейтинговый украинский ресурс, который продает у себя рекламу по весьма неслабой цене. То есть, капитализирует свой контент и вовсе не гнушается быть бизнесом. Но когда для привлечения контента, оказывается, нужно заплатить, тут же выясняется, то у всех этих прекраснодушных людей есть претензии к Аркадию. И что симптоматично, все эти претензии не имеют артикулированной предметности. То есть, все эти прекраснодушные люди говорят: Аркадий захотел полтос зелени за эфир, фу-фу, как мерзко. И всё, никаких объяснений тому, почему при делании бизнеса кто-то должен получать прибыль, а кто-то работать бесплатно.

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Разумеется, эти медийщики прекрасно прогнозируют прирост трафика от эфира с Бабченко, разумеется - потому что они бизнесмены, но когда надо хайпануть, то мы немножечко заблюрим то, что мы бизнес, и покричим о беспринципности журналистики, о миссии нести свет в массы задарма и вообще - как можно брать деньги за то, что ты поговорил ртом? Это ж не ты придумал ртом в телевизор говорить, Бабченко? Какие деньги? Какие пятьдесят тысяч? Мы тут тебе уже написали ох*лион некрологов, а ты так подвел, с*ка, живой оказался, так иди теперь отрабатывай эфирами нашу эмпатию.

Я очень даже за, чтобы СМИ зарабатывали рекламой. Я вообще очень за, чтобы СМИ зарабатывали. Потому что когда СМИ не зарабатывают, то они выглядят так, как сейчас выглядит большинство украинских СМИ, дотируемых из партийного бюджета. но зарабатывать и при этом морализаторствовать, что журналистика и инсайдерство должны быть бесплатными - это ср*ное лукавство, воспитывающее в массах убеждение, что собирать деньги за посты - позорно.

И резолютивно для тех, кто в бронепоезде. На дворе XXI век, посоны. и если тридцать лет назад можно было продать только условную гайку, то сейчас можно продать социальный капитал. Если у вас бомбит, значит скорее всего у вас нет ни социального капитала, ни понимания что это такое, ни желания уметь что-то головой, а не только руками.

Ну или вы раньше делали бизнес на лохах, а тут нашелся один, который не захотел поднимать вам рейтинги бесплатно.

Извините, что длинно. У меня всегда многословно пригорает, когда где-то начинают рассказывать, что социальный капитал нихуя не стОит, и текст них*я не стоит, и вообще брать деньги за работу не руками - стыдно.

лучше бы вы гайками торговали, бастарды давно почившего социндастриала, лучше бы гайками.