Так, друзья — сегодня будет интересный пост про гнездовья агрессивных ватников — про так сказать места постоянного проживания всевозможных ватников, антизападников, любителей СССР и читателей книг про "попаданцев". В последние дни несколько таких ватников невероятно возбудились на прошедшие в Минске протесты против "интеграции" с Россией и собираются указывать беларусам, как беларусам вести себя у себя дома.

Некая Елена Фирсова угрожает в интернете подослать в Минск своего сына, чтобы "ставить на место бульбомайданщиков". По её словам, ранее сын прославился тем, что расправлялся на Донбассе с "майданутой сволочью" — но в Украине при этом идёт "гражданская война", смотри не перепутай. В комментах Елене вторит и некий Андрей Баранов — нестерпевая от невозможности напрямую схлестнуться с НАТО и "расставить все точки над и". Оба ватана относятся кстати к подвиду "берсерк" из моего классификатора любителей СССР.

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Во всей этой истории интереснее всего места постоянного проживания подобных недобрых и агрессивных личностей. Маркс был не так уж и неправ, когда говорил о том, что бытие определяет сознание. Андрей Баранов проживает в городе Новодвинск, что находится под Архангельском — и более депрессивное и заброшенное место ещё нужно поискать. Сегодня я открыл гугл-карты и наугад делал несколько скриншотов того места, откуда раздаются угрожающие крики в сторону Беларуси, Украины и блока НАТО. Это надо видеть., пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о местах дислокации агрессивных ватанов.

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Перевозбудившиеся ватники из интернета.

Для начала покажу вам этих самых возбудившихся на белорусские протесты ватников. Марина гордится тем, что её сын убивал украинцев и угрожает подослать его и в Беларусь — сын будет по-братски расправляться с теми, кто против дружбы с Россией. Марина даже и не скрывает, что "гражданскую войну" в Украине устроили подобные её сыну приезжие "ихтамнеты" и гордится этим. Это просто классика путинизма, выступающая под лозунгом "любите нас, или вы вас убьём!" — о которой я рассказывал в посте про настоящую русофобию.

Вторит Марине некий Андрей Баранов, сфотографированный на аватарке вконтакте на фоне каких-то невероятных ебеней, но тем не менее желающий как можно скорее схлестнуться с "бульбашами, х@хлами и всем агрессивным блоком НАТО", чтобы наконец "поставить все точки над и". Видимо, после того, как Андрей сражнётся с НАТО — в его родном Новодвинске тут же в одну ночь вырастут стеклянные здания, появяться выложенные плиткой красивые улицы, набитые хламом и старой подшивкой "Наука и Жизнь" застеклённые говнобалконы тут же перевоплотяться во французские, а попёрдывающий под пожелтевшей марлей чайный гриб превратиться в бутылочку шампанского "Моёт Шандон".

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А теперь давайте посмотрим на город Новодвинск, из которого раздаются столь агрессивные вскрики.

Гнездовья агрессивных ватников.

До высказываний Андрея Богданова я не знал о существовании Новодвинска и видимо никогда не узнал бы — но решил посмотреть, как же именно живут те края, откуда раздаются угрозы в сторону беларусов, украинцев и всего блока НАТО — не иначе, там построена сверцивилизация XXII века, великие люди которой подают пример развития окружившим их диким странам.

03. Первое, что я увидел, открыв гугл карты и отправив в опасное путешествие жёлтого человечка — был вот такой древний деревянный дом, построенный видимо ещё в скрепные (крепостные) времена. Постройка справа — то что было напротив, там возле этой избушки, если приблизить её покрупнее — можно разглядеть остатки какой-то деревянной утвари из XIX века.

04. Но ладно, то такое, может это только на окраинах так? Десантирую жёлтого человечка в рандомную точку в городе — и вижу скрепное отделение "Почты России", окружённое превосходными лужами и припаркованными прямо у лестницы автомобилями.

05. Окей, гугл, веди меня дальше. Вот так в Новодвинске выглядят дворы, со срезанными наполовину кронами деревьев — видимо, для того, чтобы неуправляемым ракетам класса земля-пиндосы было легче взлетать прямо из двора Новодвинска.

06. Немало в городе и Скрепных Луж, которые видимо являются по совместительству стратегическими озёрами по разведению зеркальных карпов. Захотят пиндосы взять Новодвинск измором — а ничего не выйет, город обеспечит себя зеркальными карпами на сто лет вперёд.

07. Ещё одна Скрепная Лужа разлилась во дворе какого-то панельного дома. Длинное здание слева — видимо рыбхоз по разведению новодвинских лужных зеркальных карпов. Впрочем, размеры водоёма с живописными барашками ряби на воде таковы, что сюда можно и судака попробовать запустить.

08. Но не только белорыбицей Новодвинск славиться. Здравоохранение в городе тоже на высоте — вот так выглядит Новодвинская городская больница с замечательным благоустройством вокруг территории. И я понял хитрый план ландшафтных дизайнеров — если завтра война с НАТО и какой-нибудь коварный военный пиндос захочет под видом русского коварно излечиться в больнице — то не преодолеет полосу говнопрепятствий и уйдёт восвояси. Новодвинск смотрит в будущее!

09. Или вот такие улицы. Помимо организации Стратегической Лужи здесь ещё и заранее, так сказать превентивно разбомбили все дома за забором. Это тоже отличный план — прилетят америкосы бомбить Новодвинск — а уже бомбить-то и нечего, и ни одна пиндосская бомба на город не упадёт.

10. Запускаю человечка во дворы. Здесь сохранились превосходные сталинские бараки с печкой в кухне и сортиром на улице. Очень духовно и скрепно. Балансируя на краю деревянного очка — очень легко и удобно предаваться рассуждениям о геополитическом величии.

12. Бараков много — если повернуть камеру чуть левее — то можно обнаружить ещё несколько, вот этот в центре кадра даже имеет застеклённые балконы со сваленным там хламом — вроде мотора от стиральной машинки, старого пропёрженного красла на шатких ножках, остатков кухни "Тамара", лыжных палок и одной сломанной лыжи "Телеханы", линялой наволочки с сушеными подлещиками внутри, трехлитровых банок с засохшей на дне землёй и подшивки журнала "Наука и Жизнь" за 1986-89 годы.

13. А вот очень хороший забор из дверей в стиле "сталинское баракко". Этим самым забором Новодвинск как бы говорит Америке — "не смейте пиндосы соваться сюда, все двери для вас закрыты!".

14. Не забывают жители города и о Духовности — на одном из перекрётсков стоит церковь, окружённая грязевой полосой препятствий — чтобы никакой америкос чего доброго не подобрался туда. Всё продумано.

15. Дворики. Ммм, уже чувстуете запах этого уюта? И Ледяная полоса препятствий вокруг — никакой Ярош сюда не доберётся и не спилит турнички.

16. Какой-то бывший наверное завод со скрепной сталинской пионеркой в виде памятника.

17. Местное предприятие и доска почёта, а также плакат "75 лет вместе". Только вот непонятно, в каком. Хотя не, понятно)

18. Самый центр города. Забор, ободранные хрущёвки и плакат с дидом, которым нужно гордиться по приказу сверху — ведь победа в Великой Отечественной войне — последнее оставшееся достижение Путина.

19. И вишенка на торте. Без комментариев.

Рождение чудовищ. Вместо эпилога.

А если серьёзно — то всё это не смешно, а невероятно грустно. Думаю, будущим историкам и антропологам будет очень интересно изучить этот феномен — как из относительно мирной веймарской России образца 1991-1999 годов родился монстр, грозящий поработить и уничтожить всех вокруг. И самое печальное и странное во всём этом — это то, что подобные "инициативы" исходят не только от российских властей, но и от обычных жителей маленьких российских городов — которых пропагандистское телевидение превращает в чудовищ...

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете, интересно.

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