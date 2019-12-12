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12 грудня • оновлено в 17:17
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Максим Мирович
Максим Мирович
Білоруський блогер Всі статті автора

Как живут в*тники, угрожающие НАТО

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Так, друзья — сегодня будет интересный пост про гнездовья агрессивных ватников — про так сказать места постоянного проживания всевозможных ватников, антизападников, любителей СССР и читателей книг про "попаданцев". В последние дни несколько таких ватников невероятно возбудились на прошедшие в Минске протесты против "интеграции" с Россией и собираются указывать беларусам, как беларусам вести себя у себя дома.

Некая Елена Фирсова угрожает в интернете подослать в Минск своего сына, чтобы "ставить на место бульбомайданщиков". По её словам, ранее сын прославился тем, что расправлялся на Донбассе с "майданутой сволочью" — но в Украине при этом идёт "гражданская война", смотри не перепутай. В комментах Елене вторит и некий Андрей Баранов — нестерпевая от невозможности напрямую схлестнуться с НАТО и "расставить все точки над и". Оба ватана относятся кстати к подвиду "берсерк" из моего классификатора любителей СССР.

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Во всей этой истории интереснее всего места постоянного проживания подобных недобрых и агрессивных личностей. Маркс был не так уж и неправ, когда говорил о том, что бытие определяет сознание. Андрей Баранов проживает в городе Новодвинск, что находится под Архангельском — и более депрессивное и заброшенное место ещё нужно поискать. Сегодня я открыл гугл-карты и наугад делал несколько скриншотов того места, откуда раздаются угрожающие крики в сторону Беларуси, Украины и блока НАТО. Это надо видеть., пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о местах дислокации агрессивных ватанов.

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Перевозбудившиеся ватники из интернета.

Для начала покажу вам этих самых возбудившихся на белорусские протесты ватников. Марина гордится тем, что её сын убивал украинцев и угрожает подослать его и в Беларусь — сын будет по-братски расправляться с теми, кто против дружбы с Россией. Марина даже и не скрывает, что "гражданскую войну" в Украине устроили подобные её сыну приезжие "ихтамнеты" и гордится этим. Это просто классика путинизма, выступающая под лозунгом "любите нас, или вы вас убьём!" — о которой я рассказывал в посте про настоящую русофобию.

Вторит Марине некий Андрей Баранов, сфотографированный на аватарке вконтакте на фоне каких-то невероятных ебеней, но тем не менее желающий как можно скорее схлестнуться с "бульбашами, х@хлами и всем агрессивным блоком НАТО", чтобы наконец "поставить все точки над и". Видимо, после того, как Андрей сражнётся с НАТО — в его родном Новодвинске тут же в одну ночь вырастут стеклянные здания, появяться выложенные плиткой красивые улицы, набитые хламом и старой подшивкой "Наука и Жизнь" застеклённые говнобалконы тут же перевоплотяться во французские, а попёрдывающий под пожелтевшей марлей чайный гриб превратиться в бутылочку шампанского "Моёт Шандон".

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А теперь давайте посмотрим на город Новодвинск, из которого раздаются столь агрессивные вскрики.

Гнездовья агрессивных ватников.

До высказываний Андрея Богданова я не знал о существовании Новодвинска и видимо никогда не узнал бы — но решил посмотреть, как же именно живут те края, откуда раздаются угрозы в сторону беларусов, украинцев и всего блока НАТО — не иначе, там построена сверцивилизация XXII века, великие люди которой подают пример развития окружившим их диким странам.

03. Первое, что я увидел, открыв гугл карты и отправив в опасное путешествие жёлтого человечка — был вот такой древний деревянный дом, построенный видимо ещё в скрепные (крепостные) времена. Постройка справа — то что было напротив, там возле этой избушки, если приблизить её покрупнее — можно разглядеть остатки какой-то деревянной утвари из XIX века.

04. Но ладно, то такое, может это только на окраинах так? Десантирую жёлтого человечка в рандомную точку в городе — и вижу скрепное отделение "Почты России", окружённое превосходными лужами и припаркованными прямо у лестницы автомобилями.

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05. Окей, гугл, веди меня дальше. Вот так в Новодвинске выглядят дворы, со срезанными наполовину кронами деревьев — видимо, для того, чтобы неуправляемым ракетам класса земля-пиндосы было легче взлетать прямо из двора Новодвинска.

06. Немало в городе и Скрепных Луж, которые видимо являются по совместительству стратегическими озёрами по разведению зеркальных карпов. Захотят пиндосы взять Новодвинск измором — а ничего не выйет, город обеспечит себя зеркальными карпами на сто лет вперёд.

07. Ещё одна Скрепная Лужа разлилась во дворе какого-то панельного дома. Длинное здание слева — видимо рыбхоз по разведению новодвинских лужных зеркальных карпов. Впрочем, размеры водоёма с живописными барашками ряби на воде таковы, что сюда можно и судака попробовать запустить.

08. Но не только белорыбицей Новодвинск славиться. Здравоохранение в городе тоже на высоте — вот так выглядит Новодвинская городская больница с замечательным благоустройством вокруг территории. И я понял хитрый план ландшафтных дизайнеров — если завтра война с НАТО и какой-нибудь коварный военный пиндос захочет под видом русского коварно излечиться в больнице — то не преодолеет полосу говнопрепятствий и уйдёт восвояси. Новодвинск смотрит в будущее!

09. Или вот такие улицы. Помимо организации Стратегической Лужи здесь ещё и заранее, так сказать превентивно разбомбили все дома за забором. Это тоже отличный план — прилетят америкосы бомбить Новодвинск — а уже бомбить-то и нечего, и ни одна пиндосская бомба на город не упадёт.

10. Запускаю человечка во дворы. Здесь сохранились превосходные сталинские бараки с печкой в кухне и сортиром на улице. Очень духовно и скрепно. Балансируя на краю деревянного очка — очень легко и удобно предаваться рассуждениям о геополитическом величии.

12. Бараков много — если повернуть камеру чуть левее — то можно обнаружить ещё несколько, вот этот в центре кадра даже имеет застеклённые балконы со сваленным там хламом — вроде мотора от стиральной машинки, старого пропёрженного красла на шатких ножках, остатков кухни "Тамара", лыжных палок и одной сломанной лыжи "Телеханы", линялой наволочки с сушеными подлещиками внутри, трехлитровых банок с засохшей на дне землёй и подшивки журнала "Наука и Жизнь" за 1986-89 годы.

13. А вот очень хороший забор из дверей в стиле "сталинское баракко". Этим самым забором Новодвинск как бы говорит Америке — "не смейте пиндосы соваться сюда, все двери для вас закрыты!".

14. Не забывают жители города и о Духовности — на одном из перекрётсков стоит церковь, окружённая грязевой полосой препятствий — чтобы никакой америкос чего доброго не подобрался туда. Всё продумано.

15. Дворики. Ммм, уже чувстуете запах этого уюта? И Ледяная полоса препятствий вокруг — никакой Ярош сюда не доберётся и не спилит турнички.

16. Какой-то бывший наверное завод со скрепной сталинской пионеркой в виде памятника.

17. Местное предприятие и доска почёта, а также плакат "75 лет вместе". Только вот непонятно, в каком. Хотя не, понятно)

18. Самый центр города. Забор, ободранные хрущёвки и плакат с дидом, которым нужно гордиться по приказу сверху — ведь победа в Великой Отечественной войне — последнее оставшееся достижение Путина.

19. И вишенка на торте. Без комментариев.

Рождение чудовищ. Вместо эпилога.

А если серьёзно — то всё это не смешно, а невероятно грустно. Думаю, будущим историкам и антропологам будет очень интересно изучить этот феномен — как из относительно мирной веймарской России образца 1991-1999 годов родился монстр, грозящий поработить и уничтожить всех вокруг. И самое печальное и странное во всём этом — это то, что подобные "инициативы" исходят не только от российских властей, но и от обычных жителей маленьких российских городов — которых пропагандистское телевидение превращает в чудовищ...

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете, интересно.

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Максим Мирович Максим Мирович
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Facebook Максима Мировича
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Технар Олександр
Технар Олександр
А яка різниця між западніком (єврооптимістом) в ватником. Різниця тільки в орієнтації. Ватник орієнтований на Росію, єврооптиміст - на Європу. Обоє зневажають Україну, вважають її відсталою, примітивною, вважають що Україна без іноземного панування пропаде. Категорично проти третього шляху, проти незалежності, проти опори на власні сили, проти захисту власних національних інтересів. Тобто єврооптиміст - такий ж ворог України, як і ватник. По суті він являється євроватником.
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Южный Гарик
Южный Гарик
Населённый, пункт в таком состоянии можно найти в любой стране, тем более в странах имеющих малоосвоенные арктические территории
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
На фантомаса похож!
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