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Борислав Береза
Борислав Береза
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Как я с сыном в прятки играл

3.1тЧитати матеріал російською

Играю с сыном на улице в прятки. Смотрю стоит черный тонированный "крузак". Рысью несусь к нему и присев прячусь за ним. Затем приподнимаюсь и пытаюсь сквозь окно отследить, где сын. Присматриваюсь. Но уж очень сильно затонировано стекло. Тут опускается это самое стекло и мы нос к носу сталкиваемся лицами с водителем "крузака", которого я вижу в первый раз.

- Борислав, мне отъехать?

- Не, не надо.

- А может все же отъехать?

- Спасибо, но не стоит.

- А что происходит?

- От сына прячусь. В прятки играем.

Он поворачивается и смотрит в сторону пассажира. Там видно, как в сторону машины идут двое крепких парней с тактическими сумками через плечо. Водитель "крузака" поворачивается ко мне, нервно сглатывает и говорит:

- Борислав, я не хочу проблем. Можно я поеду? А Вы тут сами, как-нибудь...

Новини
Отучитесь, наконец, хлопать при посадке самолета. Такое есть только у нас

Тут сзади раздалось:

- Паааап.

Разворачиваюсь. Сзади стоит сын. Нашел меня. Поворачиваю голову к водителю "крузака":

- Вот видите?! Мы играем в прятки.

- Я уже понял Борислав. Но лучше я все же поеду. Мне уже хватит этой нервотрепки.

И он уехал. А мы пошли с малым дальше.

Вот и выходит, что в жизни таки происходят события, в которых не все так, как вам кажется, даже если вы видите происходящее. Смотрите на все происходящее под разными углами. И доверяйте людям. Хотя бы иногда.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Борислава Березы
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Саня Саня
Саня Саня
еврей напугал кавказцев.....
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