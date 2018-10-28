Играю с сыном на улице в прятки. Смотрю стоит черный тонированный "крузак". Рысью несусь к нему и присев прячусь за ним. Затем приподнимаюсь и пытаюсь сквозь окно отследить, где сын. Присматриваюсь. Но уж очень сильно затонировано стекло. Тут опускается это самое стекло и мы нос к носу сталкиваемся лицами с водителем "крузака", которого я вижу в первый раз.
- Борислав, мне отъехать?
- Не, не надо.
- А может все же отъехать?
- Спасибо, но не стоит.
- А что происходит?
- От сына прячусь. В прятки играем.
Он поворачивается и смотрит в сторону пассажира. Там видно, как в сторону машины идут двое крепких парней с тактическими сумками через плечо. Водитель "крузака" поворачивается ко мне, нервно сглатывает и говорит:
- Борислав, я не хочу проблем. Можно я поеду? А Вы тут сами, как-нибудь...
Тут сзади раздалось:
- Паааап.
Разворачиваюсь. Сзади стоит сын. Нашел меня. Поворачиваю голову к водителю "крузака":
- Вот видите?! Мы играем в прятки.
- Я уже понял Борислав. Но лучше я все же поеду. Мне уже хватит этой нервотрепки.
И он уехал. А мы пошли с малым дальше.
Вот и выходит, что в жизни таки происходят события, в которых не все так, как вам кажется, даже если вы видите происходящее. Смотрите на все происходящее под разными углами. И доверяйте людям. Хотя бы иногда.
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