#Подзаборноебогословие

Один из друзей-священников веселого попа Дрочки, отец Пантелеймон, служил в живописном местности, маленький храмик стоял на берегу речки на краю села по над лесом. Священник этот уже был старенький, одинокий и за храмом приглядывал, а убирать прилегающую территорию было тяжко. И вот, в Петровку, отец Василий приехал с матушкой на несколько дней к другу, дабы в речке покупаться, рыбку половить, наливочки продегустировать и духом укрепиться. Когда в субботу батюшки начали всенощное бдение возгласом "Слава Святій, Єдиносущній, і Животворчій, і Нероздільній Тройці завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні", через какое-то время стекла задребезжали от низких частот и прочих "гуп-гуп", издаваемых динамиками "Ауди", на которой приехали "отдыхающие".

Дрочка, услышав это, обернулся к отцу Пантелеймону и сказал:

- Що це вони тут такє витворяють під храмом? І якби слухали якісь православний хєві-метал, я б ще зрозумів, а то якісь клубняк врубили. Жах.

- Ох, брате, зовсім нема сил. - тяжко вздохнул пожилой священник. - тут якраз під храмом пляж, от вони і їдуть з райцентру. Коли наша місцева дітвора приходить, вона зовсім не заважає, а ці, мало того шо гупають та горілку пьють, так ще й гори мусора за собою лишають. Біда... Саме цікаве, що в кілометрі звідси є майже такий самий пляж, на авто проїхатись це 5 хвилин, так ні, хочеться тут, під церквою, бєсчінствовати. Мені так важко за ними прибирати... Скільки вже просив і благав, щоби їхали звідси, нічого не допомагає.

Служба шла своим чередом, под гупанье и пьяные крики. А после полиелея и Евангелия глаза веселого попа Дрочки хитро засветились и он спросил:

- Отець Пантелеймон, а є в тебе є пара дощок, саморезів та викрутка?

- Та в мене і дріль є отам в прітворі, в кімнатці. А нашо тобі?

- Зараз піду твоїх відпочивальників ганяти.

- Дріллю і саморізами???

- Ага. Ти тут дослужуй, а я пішов. - бросил отец Василий, исчезая за дьяконскими дверями.

Минут через 15 отец Пантелеймон сподобился из окна алтаря наблюдать такую картину. Из подручных материалов Дрочка по-быстрому соорудил полутораметровый крест, нашел лопату и так, с крестом и лопатой на плече, двинулся к приехавшей машине. Остановился совсем рядом с расположившимися нарушителями спокойствия и положил крест на землю. Выкопал яму, напевая какую-то молитву. Водрузил крест, сделал земной поклон, потом поясной в сторону удивленных людей и вернулся в храм.

- Зараз, якщо не поїдуть, візьму кадило і буду "Нехай воскресне Бог" біля хреста читати - сообщил Дрочка отцу Пантелеймону.

Но этого не понадобилось. Музыка затихла, "Ауди" забрала не только людей, но и пакеты с мусором и укатила.

- Класс! - пожилой настоятель аж прихлопнул в ладоши.

- Тепер зрозумів як таких ганяти? Завтра після служби підемо пошукаємо ліщини та ще хрестів тобі заготуємо на майбутнє.

Когда поздней осенью, на храмовый праздник, в этот храм приехал архиерей, он увидел на пригорке с десяток стоящих крестов, и спросил:

- Отець Пантелеймон, а що це у Вас за хрести поруч з огорожею?

- Да то отець Василь придумав такі подарункі паломникам. Чудова ідея, я Вам скажу.